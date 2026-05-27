Telefonu sürekli koyu modda kullananlar dikkat: Gerçekten gözü dinlendiriyor mu?

Karanlık mod gözleri gerçekten koruyor mu? Uzmanlara göre cevap sanıldığı kadar net değil. Loş ortamlarda ekran parlamasını azaltan koyu tema, miyop ve astigmatı olan kişilerde bulanık görme ve baş ağrısını artırabiliyor. Yanlış ekran ayarı ise dijital göz yorgunluğunu tetikliyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar ekranları artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren milyonlarca kişi ise göz yorgunluğunu azaltmak için çözümü "karanlık modda" arıyor. Ancak uzmanlara göre koyu tema her kullanıcı için aynı faydayı sağlamıyor. Bazı durumlarda gözleri rahatlatmak yerine görme sorunlarını daha da artırabiliyor.

KARANLIK MOD NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR? Telefon, tablet ve bilgisayarlarda yaygınlaşan karanlık mod, siyah veya koyu arka plan üzerine açık renkli yazılar yerleştirerek çalışıyor. Özellikle gece saatlerinde ekran parlamasını azaltması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar, loş ortamlarda beyaz ekranın gözde ani ışık etkisi oluşturduğunu, koyu temanın ise bu sert kontrastı yumuşattığını belirtiyor. Karanlık modun en çok öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor: Ekran parlamasını azaltabiliyor.

Pil tüketimini düşürebiliyor.

Gece kullanımında daha konforlu görüntü sunabiliyor.

Mavi ışığa maruz kalmayı azaltabiliyor.

HER GÖZ YAPISI İÇİN UYGUN DEĞİL Uzmanlara göre asıl kritik nokta burada başlıyor. Çünkü karanlık mod bazı kişilerde göz bebeğinin daha fazla büyümesine neden oluyor. Bu durum da ekran üzerindeki yazılara odaklanmayı zorlaştırabiliyor. Özellikle miyop ve astigmat problemi yaşayan kişilerde beyaz yazıların dağılmış gibi görünmesi sık rastlanan bir durum olarak öne çıkıyor. Tıp dünyasında "halasyon" ya da halkalanma etkisi olarak bilinen bu durumda, harflerin etrafında ışık taşmaları oluşabiliyor. Sonuç olarak kullanıcılar daha çabuk yoruluyor, baş ağrısı ve bulanık görme şikayetleri artabiliyor.

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU NASIL ORTAYA ÇIKIYOR? Uzun süre ekrana bakmak tek başına kalıcı göz hastalığına yol açmasa da göz kaslarını ciddi şekilde zorlayabiliyor. Uzmanlar özellikle şu belirtilere dikkat çekiyor: Dijital göz yorgunluğu belirtileri Gözlerde yanma

Kuruluk hissi

Kızarıklık

Bulanık görme

Baş ağrısı

Odaklanma sorunu Bu belirtilerin gün içinde uzun ekran kullanımından sonra ortaya çıkması durumunda ekran ayarlarının yeniden düzenlenmesi öneriliyor.

HANGİ ORTAMDA HANGİ MOD KULLANILMALI? Uzmanların değerlendirmesine göre doğru tercih ortam ışığına göre değişiyor. Karanlık modun daha uygun olduğu durumlar Gece kullanımında

Loş ışıklı ortamlarda

Yüksek ekran parlamasının olduğu durumlarda

Açık modun daha rahat olabileceği durumlar

Gündüz saatlerinde

Güçlü ışık alan ortamlarda

Uzun süreli metin okumalarında Özellikle yoğun yazı okuyan kullanıcıların açık temada daha rahat odaklandığı belirtiliyor. Çünkü siyah yazının beyaz zemin üzerindeki kontrastı, gözün ayrıntıları daha net seçmesini sağlıyor.