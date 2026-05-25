CANLI | CHP'de yüksek tansiyon! Artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda | Genel Merkez'e ne zaman gelecek?
CHP'ye yönelik çıkan mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerginlikler yaşandı. Özgür Özel destekçileri parti binasını Kemal Kılıçdaroğlu cephesine teslim etmemek için direnirken polis ekipleri binaya girdi. Özel destekçileri polislere taşla ve yangın tüpleriyle saldırırken günün sonunda Özgür Özel binayı terk etti. Özel geri dönmek üzere binadan ayrıldığını söylerken CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu için polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine ne zaman geleceği merak edilirken gözler bayram sonrasına çevrildi. Detaylar A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden aktardı.
CHP'ye ilişkin çıkan "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezinde tansiyon yükseldi. Özgür Özel'e yakın grupların, genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bırakılmaması için bina girişini kapattı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri binaya müdahalede bulundu.
Özel destekçileri güvenlik güçlerine taş ve yangın tüpleriyle saldırırken, gün boyunca süren gerginliğin ardından Özgür Özel binadan ayrıldı. Artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği tarihte...
CANLI ANLATIM
KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR: CHP GENEL MERKEZİ'NDE GERGİN BEKLEYİŞ!
CHP'de kurultay sonrası sular durulmak bilmezken, gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi. Ankara Çukurambar'daki evinin önünde nöbet tutan A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini koruduğunu ancak sürecin bayram sonrasına sarkabileceğini ifade etti. İşte CHP'de yaşanan kaotik görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisinin detayları...
KILIÇDAROĞLU SÜRECİ EVİNDEN YÖNETİYOR
Ankara Çukurambar’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun konutu önünde son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, "Kılıçdaroğlu dün tüm gelişmeleri evinden takip etti, telefon temasları kurdu ve ziyaretçileriyle bir araya geldi" sözleriyle mevcut durumu özetledi. Kılıçdaroğlu’nun henüz genel merkeze gitmediğini belirten Kuşkapan, eski genel başkanın basın danışmanının, "Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır" ifadelerini kullandığını ve bu açıklamanın genel merkeze gitmenin şu an için öncelikli olmadığını gösterdiğini dile getirdi.
CHP TARİHİNDE BİR İLK: MİLLETVEKİLLERİ İÇERİ ALINMADI
Genel merkezde yaşanan gerginliklerin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden isimlerden biri olan 24. Dönem CHP Milletvekili Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandı" diyerek milletvekillerinin genel merkeze girememesine sert tepki gösterdi. Sarı, yaşananların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bir temas kuramadıklarını, "Amacımız sağduyulu bir yol bulunmasına katkı sağlamaktı" sözleriyle aktardı.
PARTİ İÇİNDE "HAİN" TARTIŞMASI VE DİSİPLİN UYARISI
Parti içindeki kutuplaşma, kullanılan sert ifadelerle yeni bir boyuta taşındı. Genel merkezdeki arbede ve tartışmaların gölgesinde Mahir Polat, "Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" diyerek partililere yönelik net bir disiplin uyarısında bulundu. Bu açıklama, Kılıçdaroğlu destekçileri ile mevcut yönetim arasındaki gerilimin ne derece tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE
Kılıçdaroğlu’nun evi ve çevresinde alışılmışın dışında bir hareketlilik gözleniyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten muhabirimiz Damla Kuşkapan, "Önceki günlerden farklı olarak çevik kuvvet ve polis ekiplerinin sayısı artırıldı, üç ayrı sokak büyük otobüslerle kapatıldı" ifadelerini kullanarak giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlandığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında genel merkeze giderek makam odasında çalışmalarına başlaması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN PARTİ BİNASINA GİRECEK?
CHP Milletvekili Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun konutu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların büyümemesi için çaba gösterdiklerini belirten Sarı, "Kılıçdaroğlu üzgün. Bu görüntülerin ortaya çıkmasını kimse arzu etmiyor. Bizler de arzu etmiyoruz, hepimiz çok üzüldük. Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik. O anda genel merkezin içinde bulunan yöneticilerimizle bir diyalog kuramadık. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP milletvekilleri partisine giremedi. Biz içeri girip aklıselim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla genel başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün. Böyle bir süreçte kendisiyle karşılıklı değerlendirme yaptık. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek. Bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek" dedi.
"BİZ FARKLI PARTİLERDEN İNSANLAR DEĞİLİZ, DÜŞMAN DEĞİLİZ"
Parti Meclisi'nin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu aktaran Sarı, şunları söyledi:
"Parti Meclisi'ni bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Genel başkan da bayramdan sonra yani Parti Meclisi'nden önce genel merkezdeki kendi makamına gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinden takip edecek. Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede genel başkan, Özgür Bey'le de, diğer milletvekili arkadaşlarımızla da temas kuracaktır. Temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki bayram da bir fırsat. Bu süreçte kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz."
CHP ÖNÜNDEKİ ŞİDDET EYLEMLERİNE SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026’da CHP Genel Merkezi’nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında;
İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaparak taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet,
Kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265 kapsamında “görevli memura direnme”,
Parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına neden olunması olayına ilişkin ise TCK 86 kapsamında “kasten yaralama” suçlarından işlem başlatıldı.