CHP'de kurultay sonrası sular durulmak bilmezken, gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi. Ankara Çukurambar'daki evinin önünde nöbet tutan A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini koruduğunu ancak sürecin bayram sonrasına sarkabileceğini ifade etti. İşte CHP'de yaşanan kaotik görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisinin detayları...

KILIÇDAROĞLU SÜRECİ EVİNDEN YÖNETİYOR

Ankara Çukurambar’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun konutu önünde son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, "Kılıçdaroğlu dün tüm gelişmeleri evinden takip etti, telefon temasları kurdu ve ziyaretçileriyle bir araya geldi" sözleriyle mevcut durumu özetledi. Kılıçdaroğlu’nun henüz genel merkeze gitmediğini belirten Kuşkapan, eski genel başkanın basın danışmanının, "Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır" ifadelerini kullandığını ve bu açıklamanın genel merkeze gitmenin şu an için öncelikli olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

CHP TARİHİNDE BİR İLK: MİLLETVEKİLLERİ İÇERİ ALINMADI

Genel merkezde yaşanan gerginliklerin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden isimlerden biri olan 24. Dönem CHP Milletvekili Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandı" diyerek milletvekillerinin genel merkeze girememesine sert tepki gösterdi. Sarı, yaşananların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bir temas kuramadıklarını, "Amacımız sağduyulu bir yol bulunmasına katkı sağlamaktı" sözleriyle aktardı.

PARTİ İÇİNDE "HAİN" TARTIŞMASI VE DİSİPLİN UYARISI

Parti içindeki kutuplaşma, kullanılan sert ifadelerle yeni bir boyuta taşındı. Genel merkezdeki arbede ve tartışmaların gölgesinde Mahir Polat, "Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" diyerek partililere yönelik net bir disiplin uyarısında bulundu. Bu açıklama, Kılıçdaroğlu destekçileri ile mevcut yönetim arasındaki gerilimin ne derece tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Kılıçdaroğlu’nun evi ve çevresinde alışılmışın dışında bir hareketlilik gözleniyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten muhabirimiz Damla Kuşkapan, "Önceki günlerden farklı olarak çevik kuvvet ve polis ekiplerinin sayısı artırıldı, üç ayrı sokak büyük otobüslerle kapatıldı" ifadelerini kullanarak giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlandığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında genel merkeze giderek makam odasında çalışmalarına başlaması bekleniyor.