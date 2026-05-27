Barışma tatili krizle bitti! Dilan Polat: Kararım net

Uzun süredir evliliklerinde yaşadıkları çalkantılarla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti, barışmanın ardından çıktıkları aile tatilinde yeniden kriz yaşadı. Gece yarısı tatili noktalayıp İstanbul'a dönen Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla boşanma kararını yineleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat ile Engin Polat çifti, özel hayatlarını sosyal medyaya yansıtmaya devam ediyor... Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyuran ancak sonrasında barışarak çocuklarıyla tatile çıkan çiftin mutluluğu, yine yarıda kaldı.

"ARTIK KESİN OLARAK BİTMİŞTİR" Tatil sırasında yaşanan tartışmaların ardından gece yarısı İstanbul'a dönen Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla boşanma kararını bir kez daha yineledi. Engin Polat'ın amcasının oğlu nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını belirten Polat, "Engin Polat ile tüm aile bağlarım bitmiştir. Kendisine mutluluklar dilerim" ifadeleriyle ipleri tamamen kopardığını duyurdu.

"SUSTUKLARIM BENİ DİRİ DİRİ MEZARA KOYUYOR" Engin Polat'a yönelik sert sözlerle sitemini dile getiren Dilan Polat, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti: "Çok şeylere sustum, ses etmedim. Dua edin vicdana gelip susayım. Artık istemiyorum, onsuz çok daha mutlu olacağım. Sustuklarım beni her gün diri diri mezara koyuyor. Boşanacaksın oğlum benden, seni istemiyorum."

PAYLAŞIP SİLDİĞİ "DARP" GÖRÜNTÜLERİ Gerilimin tırmandığı anlarda Dilan Polat, bacağındaki çizik ve darp izlerini gösteren görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Yine düştüm. Evet ben hep düşüyorum.Babetlerim kaydı sinirden yere yapıştım" notunu düşen Polat'ın, görüntüleri kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.