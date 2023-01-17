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Mevlid-i Şerif'in yeni bestesi Regaip Kandili'ni bekliyor

DİN
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Mevlid-i Şerif’in yeni bestesi Regaip Kandili’ni bekliyor

Süleyman Çelebi'nin Hz. Muhammed'in hayatını anlattığı ve Vesiletü'n Necat adını verdiği Mevlid-i Şerif'in yeniden bestelenmiş hali, Regaip Kandili'nde gerçekleşecek canlı yayında izleyiciye sunulacak.

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