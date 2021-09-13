Diyarbakır’da hafızlık yarışması heyecanı

'KUR'AN HİDAYET REHBERİDİR'

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında ve istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkanının ve motivasyonunun Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi ve en doğru yola ileten kitap olduğunu ifade eden Erbaş, "Devasa sorunlarla boğuşan dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuran'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Hepimizin Kuran'a karşı 5 büyük sorumluluğu vardır. Eğer biz bu sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek, Kur'an-ı Kerim bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Bunlardan birincisi, Kur'an'a hakkıyla iman etmek, Allah'ın kitabı bilinciyle iman etmek. İkincisi, onu en güzel şekilde okumayı öğretmek ve her daim okumak. Üçüncü olarak, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamak. Dördüncüsü, onu bir hayat kitabı haline getirmek, yaşamak, davranışlarımıza ölçü yapmak. Beşincisi, onun merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya sunmaktır. Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve esenlik ilkeleriyle çözebiliriz. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran'ın hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur. Dereceye giren hafızlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir gayretin neticesinde bu başarıyı kazandıkları için, Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun."