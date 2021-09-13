Diyarbakır'da hafızlık yarışması heyecanı
Diyarbakır'daki 'Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Erkekler finaline katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanılan çağın devasa sorunlarının Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve esenlik ilkeleriyle çözülebileceğini belirterek, "Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran'ın hayat veren ilkelerini taşımak bizim için sorumluluktur" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Erkekler finali, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yarışmalarda birinci olan 9 hafızın katıldığı finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda din görevlisi izledi.
'KUR'AN HİDAYET REHBERİDİR'
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında ve istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkanının ve motivasyonunun Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi ve en doğru yola ileten kitap olduğunu ifade eden Erbaş, "Devasa sorunlarla boğuşan dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuran'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Hepimizin Kuran'a karşı 5 büyük sorumluluğu vardır. Eğer biz bu sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek, Kur'an-ı Kerim bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Bunlardan birincisi, Kur'an'a hakkıyla iman etmek, Allah'ın kitabı bilinciyle iman etmek. İkincisi, onu en güzel şekilde okumayı öğretmek ve her daim okumak. Üçüncü olarak, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamak. Dördüncüsü, onu bir hayat kitabı haline getirmek, yaşamak, davranışlarımıza ölçü yapmak. Beşincisi, onun merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya sunmaktır. Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve esenlik ilkeleriyle çözebiliriz. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran'ın hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur. Dereceye giren hafızlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir gayretin neticesinde bu başarıyı kazandıkları için, Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun."
Yarışmada 9 hafız, seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerini okudu. Manisa'dan yarışmaya katılan Selami Çeviren birinci, Konya'dan Osman Yılmaz ikinci ve Van'dan Fatih Can da üçüncü oldu. Dereceye giren hafızlara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Münir Karaloğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı
- KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?
- iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?