CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu medyayı dizayn mı etmek istiyor?

Türkiye'de medyanın özgür olmadığına yönelik suçlamalar ne kadar gerçekçi?



Her fırsatta manşetten seçimiş iktidara ve ona destek verenlere hakareti marifet sayan bazı gazeteler, baskı altında olabilir mi? Gelin tek tek anlatalım, anlatalım ki gerçekler ortaya çıksın....

Bazen bir dağın yamacında gördük onları...

Eli kanlı PKK'lı teröristlerle yan yanaydılar...

"Bebek katilleri"ni, "yerlere izmarit bile atmıyorlar" diye çıkardılar görücülere...

Gazeteye küçük bir not diye düştüler...

Oysa bugünlere uzanan büyük bir acının notasını verdiler...