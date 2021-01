CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu medyayı dizayn mı etmek istiyor?

Ve FOX TV...

En başta da dediğimiz gibi Türkiye, AK Parti döneminde medya konusunda önemli bir adım attı..

Yabancıların basın yayın organı sahibi olmasının önü açıldı..

Bu adımın ardından TGRT, Avustralyalı medya yöneticisi ve hissedarı Murdoch'a satıldı..

Ardından da FOX TV adıyla yayın hayatını sürdürdü. Amerikan sermayesiyle kurulan FOX TV her zaman CHP'nin arka bahçesi oldu ve olmaya devam ediyor.

Gerçek yüzünü ilk kez doğrudan doğruya milli iradeyi hedef alan Gezi Parkı provokasyonunda göstermişti FOX TV!



Sonra 17 Aralık komplosu patlak verdi..

Bu liste ve olaylara uzayıp gidiyor. Çünkü Türkiye'nin girdiği her kritik virajda, her sert dönemeçte oradaydı FOX...

FOX TV yaptığı yayınlarla ise her zaman CHP'nin sesi oldu..

CHP lideri ve CHP'li vekiller FOX haberde konuk değil adeta ev sahibi oldular...

Çünkü her sabah ve her akşam FOX Haber'de ağırlandı CHP'liler