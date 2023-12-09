Tarım Kredi Market 9 Aralık indirim kataloğu çıktı! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…
Tarım Kredi Market, 9 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde, birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peynir, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi geniş bir ürün yelpazesi indirim kapsamında yer alıyor. İşte güncel TK indirim listesi….
Tarım Kredi Market, 9 Aralık itibariyle başlayan aralık ayına özel indirim kataloğuyla tüketicilere birbirinden avantajlı fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kampanya kapsamında dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL, konserve garnitür ise 20,95 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek, böylece tüketiciler kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilecekler. İşte TK aralık ayı indirim listesi…
TARIM KREDİ MARKET 9 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU
ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞU 1L 165 TL
TL GARNİTÜR KONSERVE 20,95 TL
TK SOYULMUŞ DANA SOSİS 64,90 TL
ASR AYAK PAÇA ÇORBASI 750GR 73,90 TK
KUZEY BALIK SOMON STEAK 500GR 109,90 TL
ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 4X36GR 16,90 TL
BOOMBASTİC SÜTLÜ ÇİKOLATALI BAR GOFRET ÇEŞİTLERİ 7,90 TL
ÜLKER HANIM ELLER KURABİYE ÇEŞİTLERİ 16,90 TL
TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 5 TL
FİSKOBİRLİK FİSKAT SUSAMLI KROKAN 4X30GR 17,90 TL
OYLUM KAYMAKLI YULAFLI KREMALI BİSKÜVİ 29,90 TL
PATOS MISIR CİOSİ ÇEŞİTLERİ 15,90 TL
FİSKAT FİX YER FISTIĞI BARI 4X24GR 16,90 TL
TKS OLGUNLAŞTIRILMIŞ PEYNİR 900GR 199,50 TL
TK ERZİNCAN TULUM PEYNİR 99,90 TL
TK TAHİN YERLİ SUSAM 300GR 39,90 TL
TK KAKAOLU FINDIK KREMASI 59,90 TL
TMO ÜZÜM PEKMEZİ 800GR 40 TL
TK YAĞLI SALAMURA ZEYTİN 500GR 49,90 TL
TÜRK KAHVESİ 9,90 TL
TORKU ÇİKOLATA 16,90 TL
DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 200ML 6,50 TL
DOLA ATOM ÇAY ÇEŞİTLERİ 29,90 TL
AVŞA AROMALI MADEN SUYU ÇEŞİTLERİ 6X200ML 28,90 TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 500GR 69,90 TL
ARKO KREM ÇEŞİTLERİ 52,90 TL
ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 500GR 68,90 TL
DURU ŞAMPUAN VE ŞAÇ KREMİ 500ML 42,90 TL
ELİT BANYO SABUNU 4X150G 34,90 TL
PEROS KONSATRE YUMUŞATICI 960ML 32,90 TL
RENAXTOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 8KG 125,90 TL
RENAX SIVI BAKIM DETERJANI 2.520ML 74,90 TL
ELİT ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 4KG 74,90 TL
TK PİLAVLIK BULGUR 1KG 54,90 TL
ANADOLU OSMANCIK PİRİNCİ 1KG 37,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
- Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor
- Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- 7.500 TL ve üstüne %38+%7'lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...
- Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
- Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...
- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
- Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?
- 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- Yalı Çapkını 49. bölüm özeti! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler oldu?