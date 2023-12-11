ŞOK 11 Aralık aktüel kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK’ta %50’ye ulaşan indirim ve peşin fiyatına 6 taksit seçenekleriyle avantajı sunuluyor
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK, müşterilerine özel avantajlar sunan 11 Aralık tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, birbirinden çekici fırsatlarla yüzlerce ürün, cazip indirimlerle tüketicilere sunuluyor. Katalogdaki indirimler, yüzde 50'ye varan avantajlar sağlıyor. Özel kampanya, 13 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Müşteriler, bu süre zarfında ŞOK mağazalarından birçok ürünü daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler. İşte haftanın indirim afişi…
Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 11 Aralık tarihli ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, müşterilere özel indirimli fiyatlar sunulacak. Sinbo Barbekü Izgara 599 TL, Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL, Fakir Mia Baskül 339 TL, Paşabahçe Mystic Jungle 8 parça Çay Seti 142 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL, 3'lü Su Bardağı 54,95 TL, Şeffaf Kapaklı Karaf 54,95 TL, Tekli Pasta Tabağı 27,95 TL gibi birçok ürün, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, Ahşap Tepsi + 6 Adet Çay Tabağı 129 TL, Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL, 20 cm Seramik Pasta Tabağı 29,95 TL, Lacivert/Krem Patates Soğan Kabı 199 TL, Ayaklı Lokumluk 49,95 TL ve daha yüzlerce ürün, tüketicilere cazip fiyatlarla ulaşma imkanı sağlıyor. İşte ŞOK'un yüzde 50'ye indirimlerin yer aldığı afişi…
ŞOK 11 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU
Sinbo Barbekü Izgara 599 TL,
Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL
Fakir Mia Baskül 339 TL
Paşabahçe Mystic Jungle 8 parça Çay Seti 142 TL,
3'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL,
3'lü Su Bardağı 54,95 TL,
Şeffaf Kapaklı Karaf 54,95 TL,
Tekli Pasta Tabağı 27,95 TL
Ahşap Tepsi + 6 Adet Çay Tabağı 129 TL,
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL,
20 cm Seramik Pasta Tabağı 29,95 TL,
Lacivert / Krem Patates Soğan Kabı 199 TL,
Ayaklı Lokumluk 49,95 TL
Ananas Şekerlik 39,95 TL
Çift Renk Tabak 44,95 TL,
Çift Renk Büyük Kase 79,95 TL,
Çift Renk Bardak 27,95 TL,
Çift Cidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL,
Clear Şişe Organizer 24,95 TL,
Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL,
Kül Tablası 59,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 69,95 TL,
Pratik Çöp Kobası 169 TL,
Banyo ve Temizlik Organizeri 49,95 TL,
Sütyen Yıkama Topu 22,95 TL
Metal Ayakkabı Çekeceği 39,95 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL,
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,
Slazanger Tam Fermuarlı Kadın / Erkek Polar Üst 219 TL,
Banyo Havlusu 149 TL,
Yüz Havlusu 59,95 TL,
El Havlusu 24,95 TL,
Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL,
3'lü Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL
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