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11 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e UHD Smart Televizyon, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Notebook, Kahvaltı Seti, Çamaşır Selesi geliyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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11 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e UHD Smart Televizyon, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Notebook, Kahvaltı Seti, Çamaşır Selesi geliyor

BİM, 11 Aralık itibariyle başlayan aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, LG 50" UHD Smart Televizyon, HP 7N4W2AA Notebook, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye, Molinella Çift Kişilik Kadife Yorgan gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte BİM’in güncel afişi….

BİM, 11 Aralık'ta duyurduğu aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak birbirinden avantajlı indirimleri sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.999 TL, Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL, Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL, Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL, Chef's Sütlük 14 cm 69 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 329 TL gibi uygun fiyatlarla dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte BİM indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

BİM 11 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 11.999 TL

Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL

Polosmart Dönüştürücü Hub 119 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu 79 TL

Polosmart Type-C Lightning 20W 59 TL

Polosmart Bluetooth Mouse 109 TL

Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 79 TL

Polosmart Katlanabilir Tablet Bilgisayar Tutacağı 79 TL

Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL

Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL

Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL

Chef's Sütlük 14 cm 69 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 329 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 75 TL

Benante Fanuslu Kahvaltılık 239 TL

Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 65 TL

Glass in love Cam Sürahi 1000 cc 65 TL

Glass in love Kedili Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 139 TL

Glass in love Cam Latte Bardağı 320 cc 75 TL

Glass in love Cam Desenli Meşrubat Bardağı 330 cc 19,50 TL

Naturalove Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11 TL

Kaşıklık 19,50 TL

Demlematik 14,50 TL

Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 12,50 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 125 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL

Sütyen Yıkama Topu 21,50 TL

Fonksiyonel Salata Seti 5 Parça 109 TL

Bulaşıklık 55 TL

Cam Kesme Tablası 89 TL

Büyük Boy Pirinç Süzgeci 19,50 TL

Poşet Sepeti 29,50 TL

Tek Fiyat Ürünler 27,50 TL

Renkli Çerezlik 19,50 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL

Molinella Çift Kişilik Kadife Yorgan 699 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 135 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

Kadın Tüllü Tayt 105 TL

Çocuk Eşofman Altı 79 TL

Çocuk Sweatshirt 99 TL

Sabahlık 219 TL

Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL

Kız Çocuk Simli Bot 299 TL

Kadın Terlik 69 TL

Kadın Havuzlu Pelüş Bot 149 TL

Keçe Kapı Önü Paspası 29,50 TL

İkili Banyo Paspas Seti 159 TL

PVC Masa Örtüsü 79 TL

Erkek Trend Bere 49,50 TL

4 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101’de 150 CC Maxi Scooter, Mikrodalga Fırın, Çay Makinesi, Smart Led Tv uygun fiyata satışta… A101 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU YAYINLADI! A101'DE 150 CC MAXİ SCOOTER, MİKRODALGA FIRIN, ÇAY MAKİNESİ, SMART LED TV UYGUN FİYATA SATIŞTA…
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