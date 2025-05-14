PKK'nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından "malumlar familyası" zıplamaya başladı.İçlerinde her türlüsü var.Silah bırakmaması için vaktiyle PKK'nın önüne yatanlardan tutun da "Bunun bize ne faydası var?" diyenbacılarımıza kadar ne ararsan bulursun derde dermandan gayri. (Terörün devam etmesinden ne fayda görüyorsa artık.)Birbirine taban tabana zıt olanların senkronize tepkisi de çok mânidar.Mesela, "Demokratik özerklik hendeklerde ilan ediliyor..." diyerek hendek terörüne omuz verenler ile teröristleri hendeklere gömen Mehmetçiği "Sarayın Askeri" diyerek sırtından hançerleyenler "sürece" eşzamanlı laga luga ediyorlar.alayına karşıçıkıp PKK'nın silah bırakmasına"Türkiye parçalanacak"gerekçesiyle karşı çıkmakanlaşılır bir şey değildir.

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İçlerindeki en kalabalık güruh, iktidarın bu süreçten kazançlı çıkacağı endişesiyle yazıklananlardan ibaret. Hatta tamamına yakını böyle.Bunların nezdinde dünya yanmış, Türkiye parçalanmış ne gam;gitsin de ne olursa olsun!Öyle de "güzelleşmiş" dünyaları var ki kıyamazsın! Neredeyse PKK'nın dizine başlarını koyup "Neden silah bıraktınız, siz Kandil'den biz buradan el ele verip ne güzel Tayyip'i yıkacaktık!" diye ağlayacaklar.Bunlarınde PKK'nın silah bırakmasıüzerine, "Barzani memnunsa,YPG memnunsa, PKK,Amerika,herkes memnunsa, orada birfırıldak dönüyordur!" diyor.Yıllar yılı Batı karşıtı her şeyi dışlayan, Batı'yı adeta kendine kıble bellemiş, çağdaş/muasır medeniyet müptelası müptezele bak sen, Batı'nın memnun olmasından işkilleniyor!Hey gidi, ne kadar zıplarsan zıpla dona düşer son damla!

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Bir de PKK'nın fesih ilanındakivurgusunun altını çizen, mezkûr sürece Lozan temelli karşı çıkan "sahici yurtseverler" var. (Bunların arkasına, ambulans peşine takılan uyanıklar gibi dizileneler de yok değil ama bahs-i diğer, geçelim.)Her şeyden evvel bunların üzerinde düşünmeyi hak eden sağlam argümanları var.Dile getirdikleri gibi PKK'nın fesih açıklamasında,'nin en temel kurucu değerlerinin kaim olduğu Lozan Antlaşması'na laf ediliyor.Lozan Antlaşması'nda malumunuz temel kriter etnisite veya dil değil, dindir. Bu nedenle Ermeniler, Yahudiler ve Rum Ortodokslar azınlık,ise Müslüman oldukları için yani Türklerle aynı dine mensup oldukları için, "Müslüman kardeşliği" çerçevesinde milletin asli unsuru kabul edilmişlerdir.Soru şudur: Ulus devlet ve ulusal kimlik inşa etme belasına Lozan'da tanımlanan "millet" kimliğini aşındıran, bu kimliği oluşturandışlayan, düşmanlaştıran, düşman sayan kimlerdi?Dün gerici, dinci, yobaz diye aşağıladıklarına bugün parya muamelesi yapamadığı için (üçüncü sınıf Batılı oryantalistlerin ağzıyla) "Siyasal İslamcı" diye çemkirenlerin önde gidenleri cevap versinler:Hem Lozan Antlaşması'na sahip çıkıp hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu aziz milletin mana ikliminemuamelesi yapan hangi zihniyettir?