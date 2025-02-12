İstanbul'da beklenen deprem maazallah en korkunç şekilde gerçekleşse ve "bu şehr-i İstanbul"'den beter hâle gelse, "yabancılaştırma efekti" mesabesinde söyleyecek olursak,'in İETT otobüslerinin dışında İstanbul'da çalışan hiçbir şey kalmasa, depremden sağ kurtulan ahali de başını sokacak bir yer bulmak içinyollarına düşse...Yetmezmiş gibi...da vaziyeti istismar etmek için'ta hazmedilemeyecek provokasyonlara girişse, karşılığını alınca dadöneminde kurulan'taki ABD üslerinden aldığı güç ve destekle'a bombalar yağdırsa, gitgide sağcılaşanda iyice kabarıp Yunanistan'a sınırsız sponsorluk sağlasa, hülasa, zaten depremin vurduğu İstanbul'da taş üstünde taş kalmasa...En sonunda"barış elçisi" gibi araya girip savaşı durdursa. Çok geçmeden de İstanbul'a övgüler düzse. Mesela, "Harika şehir, deniz, boğaz, rakı kebap nefis!" gibi lakırdılar eşliğinde İstanbul'u yeniden inşa edeceklerini, "Ortadoğu'nun Rivierası" haline getireceklerini vaat etse...Fakat Anadolu'ya göç edenlerin tekrar İstanbul'agerektiğini söylese!.."Gazzelilere reva gördüğünü şimdi de İstanbullulara mı reva görüyorsun?" şeklindeki suallerle "İstanbullulara başka ülkelere gitsinler mi dedik, Anadolu onların vatanları değil mi?" yollu dalga geçse... Bilumumda İstanbul turizm cenneti ve finans merkezi olacak hayaliyle gözleri parlasa... Trump da "Dünya şehri yapacağımız İstanbul, dünya vatandaşlarının başkenti olacak. Doğu Roma'ya da bu yakışırdı zaten..." diye kaptırıp gitse.Efendim?Aşırı distopik mi buldunuz?

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'nin Gazze'de işlediği savaş suçlarını tescil ederek "savaş suçlusu" olarak yargılanması gerektiğini belirttiği İsrail'in şefiilekafa kafaya verip Gazze hakkında planlar yapacak deseydim inanır mıydınız?Seçim sürecinde Gazze'ye barış getireceğini vaat eden Trump'ın, Gazzelileriveçöllerine sürüp enkaz altında kalan Filistinli şehitlerin üzerine oteller, kumarhaneler, eğlence merkezleri kurma planları dolayımındadiyeceğine inanır mıydınız peki?Ama bütün bunlar oldu!..Anlaşılan o ki, İsrail, tonlarca bombayla Gazze halkını çoluk çocuk demeden öldürdüğü, hastane ve ambulansları vurduğu, "güvenlikli bölge" olarak gösterdiği yerlerdeki çadırları bile bombaladığı Gazze'yi "Trump'ın ağzına layık" hâle getirmiş.

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Eskiden, mesela kimihükümdarları işgal ettikleri topraklarda göz koydukları kadınların evli olmaklığına bakmaksızın zoraki alıkoyarlardı. O kadınların eşleri de naçar boşamak zorunda kalırlardı.Şimdilerdemisali ülkeler ile şehirlere göz koyandünya sisteminin patronu Trump'ı "idrak"ettiğimiz dönemden geçiyoruz.Daha doğrusu idrak edebiliyor muyuz?Rahmetli üstadımız2012'de "Batı, İslam dünyasına yöneliknihai işgali yapmak ve son darbeyi vurmakpeşindedir. Bu durum tehditten de öte yaşadığımızgerçektir" demiş, çareyi de şöylegöstermişti:"Bunun için artık Müslümanların geçmişteki gibi ayrılmalarının ve birbirleriyle kavgalarının mazeretleri yoktur. İslam âleminin yeniden işgalinden tümüyle bütün Müslümanlar sorumludur. İslam âlemi ya topyekûn birleşecek ya da topyekûn esarete düşecektir..."