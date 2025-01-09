Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan herkesi ölümüne ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapmıştı.Ne zaman mı?Geçtiğimiz ekim ayının başında; yani, İsrailbaşta olmak üzere Suriye'deki işgalini genişletmeden önce.Aynen şöyle demişti: "Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır... Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir..."Muhalif güruh hiç şaşırtmamış, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına anında burun kıvırmıştı.Bir kısım "sömürge aydıncığı" da tahfif edecek kadar tozutmuştu.İçlerinde en aklı başında bilinenler bile "Küçücük İsrail mi bize saldıracak, hadi canım sen de, bu kadar saçma şey duymadım!.." yollu aşağılamaya çalışmıştı.CHP Genel Başkanıde sanki dersin İsrail bölgeye yerleştirildiğindenberi hiç saldırganlık yapmamışve sanki dersin Nil'den Fırat'akadar "vaat edilmiş topraklar" (ArzıMevud) muhabbetini hiç duymamışgibi taaccüp etmişti.

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Özgür Beyciğim taaccüp etmekle de kalmamıştı. CHP Milletvekili'ı kaynak göstermiş, "Namık Tan İsrail Büyükelçiliği yaptı. Onun söylediği açık:" demişti.boşuna agâh olmayı izhar etmiş demek ki. Meğer İsrail'in Türkiye'ye saldırması "olasılık" dışıymış.İyi de, İsrail Başbakanı soykırımcı'nun kurduğu askeri ve savunma bütçelerini yöneten'nin (açık ve net bir şekilde) Türkiye'ye saldırı hazırlığından söz eden oldukça hacimli raporu geçen gün dermeyan edildi, onu ne yapacağız?İsrail'e "yol haritası" çizen raporun 20 sayfası kamuoyuna açıklanmış değil. Açıklanan kısımlara bakılacak olursa, Türkiye ile savaşa hazırlanmak için İsrail'in savunma bütçesinin milyonlarca dolar artırılması ve yeni silahların alınmasına ilişkin ayrıntılar var.'ı buna ne diyecekbakalım?

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Şuncağızı belirtmeden geçmeyelim: İşbu "yol haritasını" hazırlayan Nagel Komitesi herhangi bir kuruluş değil. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'in başkanlığını yaptığı mahut komitede üst düzey savunma yetkililerinden müteşekkil."Yol haritası" ifadesi de lafın gelişi değil, bizzat'nun marifeti. Söz konusu rapor hakkında, "Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır..." dedi."İsrail'in geleceğini güvence altına almak" konusunda da doktrin değişikliğine gideceklermiş. Artık caydırıcılıktan saldırganlığa geçeceklerini söylüyorlar.İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın (Arapça) resmi hesabından, İsrail'in tarihi sınırları kapsamında, Ürdün, Lübnan ve Filistin'i gösteren haritanın yayımlanmasını bu doktrin değişikliğiyle birlikte düşünmek lazım gelir.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yerin Türkiye olacağına ilişkin sözlerine, "ucube muamelesi" yapan eşhas biraz olsun utanır mı acaba?