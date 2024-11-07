Amerikalılar "sarı kovboylarına" yeniden kavuştular. Yani, "Amerikan rüyasını" yeniden başlatacak adamlarına.Soru şudur: Çok değil daha 4 yıl önce "Muhtar bile olamaz" kıvamında sahnenin dışına atılannasıl oldu da tekrar başkan seçildi?Trump aynı Trump; şımarık, tüccar kafalı, ayarsız/tekinsiz lambur lumbur bir adam.Amerikalılar seviyor bu tipleri diyeceğim; lakin 4 yıl önce "ahı gitmiş vahı kalmış"'ı (derin devletin de ittirmesiyle) seçmişlerdi?Belki de Trump'ın en azından Demokratlar kadar sahtekâr olmadığına inanmışlardır.Trump'ı eleştirmek sadedinde, savaş ekonomisini canlandırmak için "küresel barışı" tehdit edeceğini dile getiriyorlardı.Demokratlar geldi hemsavaşı çıktı hem deAmerikan savaş gemileri bölgemizedemir attı.

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olsaydı Trump'ın geri dönüşünü kuvvetle muhtemel "manipülasyonla rıza üretimi" tezinden hareketle izah ederdi.Doğrudur; Trump, Amerikalıların korku ve endişelerini popülist söylemle besleyerek başkan seçilmesine zemin hazırladı.Bu zeminin inşasında Trump'ın maruz kaldığı "suikastın" etkisi ne kadar oldu, tastamam bilemiyoruz.Bizim bildiğimiz, Trump'ın tanrısının söz konusu suikastta aldığı roldür. Bunu da zafer konuşmasında bizzat kendisi "deşifre" etti. Dedi ki:Amerika "yenidenbüyük" olmasıiçin dünyada dahane kadar zulümyapmalı, kaç ülkeyidaha işgal etmeli,kaç taşeronterör örgütü daha kurmalı bilemiyoruz."Ülkemizi kurtarmak" ifadesinden kastedilen nedir, onu hiç bilemiyoruz.Hayır yani, tüm dünya ABD emperyalizminden kurtulmak için dua ederken Trump ülkesini kimden kurtaracak?Maruz kaldıkları tehdit nedir? Bütün bir dünyayı zapturapt altına alamama ihtimali mi?

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Trump (bertaraf etmek anlamında)'e öncelik verecek, bu nedenle de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye çalışacaktır.'e bol kepçeden dolar yağdırmaya devam edeceğini de sanmam. Soykırımdan ticari kazancı olsaydı tamamdı.Fakat, Trump "arz-ı mevud"a değil çıkarına bakar."Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbirine acıma. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür..." diyen, aynı şeyi Trump'a emretseydi alacağı cevap galiba şöyle olurdu: "Okey tanrım soykırım yapayım da, bundan benim kazancım ne olacak?"Duayla bitirelim:Allah yeryüzündeki tüm mazlumları zalimlerden ve zalimlerin inandığı tanrıların şerrinden muhafaza etsin.