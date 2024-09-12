ABD Başkan Yardımcısıile eski Başkanarasındaki tartışmayı üşenmedim sonuna kadar takip ettim.Baştan söyleyeyim,'ın kulağını sıyıran kurşun sanıldığı gibi Başkan olmasına yetmeyebilir. Anlaşılandaha fazla gayret etmek zorunda kalacak.Enflasyondan iklim krizine, göçmen sorunundan Covid-19'a, kürtajdan halihazırdaki savaşlara kadar hemen her konuda tartıştılar.Demokratıyla Cumhuriyetçisiyle ABD'nin nezdinde işgalin, sadece maliyet konusu olduğunu (Afganistan örneğiyle) bir kez daha ortaya koydular. Bu "maliyete" öldürdükleri milyonlarca insan dahil elbette.ABD'nindan çekilmesini Trump şiddetle eleştirirken, Harris savundu.Fakat...Harris'in argümanı, Afganistan'da kalmanın günde 300 milyon dolarlarına mal olduğundan ibaretti. Trump da buna mukabil, Afganistan'dan çekilirken geride 85 milyar değerinde silah ve askeri ekipman bıraktıklarını söyledi.O değil desiyahi ırk muhabbetinde Trump'a öyle bir kroşe indirdi ki olursa o kadar olur.Birçok binası olan Trump'ın siyahi ailelere mülk kiralamayı reddettiğini dile getirmekle de kalmadı. Beş masum siyahi ve Latin kökenli çocuğun idamını talep eden tam sayfa bir ilanı'a verdiğini hatırlattı.

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Trump hemen her fırsatta dünyadaki bütün fenalıkların kendisinin görevde olmamasından kaynaklandığını büyük bir iştiyakla anlattı durdu.Liderler onu arıyorlar, onu görmeye geliyorlarmış.'i ve'yi de çok iyi tanıyormuş. Başkan olsaymışsavaşı çıkmazmış. Macaristan Başbakanıçok zeki biri olduğu için bu gerçeği görüp dile getirmiş.Harris de liderlerin Trump'ın zaafını keşfettiği için onu pohpohlayarak manipüle ettiklerini söyledi.Trump tartışmanın bir yerinde Netanyahu ile görüşmek istememekle itham ettiği Harris'in İsrail'den nefret ettiğini, şayet başkan seçilirse 2 yıl içinde "" iddia etti.Tartışma boyunca Trump'ı sıklıkla yalancılıkla suçlayan Harris de hayatı boyunca İsrail'i desteklediğini söyledi. Ki, doğru söylüyordu.Gelgelelim, Harris yalan konusunda Trump'ı yalnız bırakmadı.O kadar ki Gazze direnişçileri hakkında yalan olduğu kanıtlanmış müstekreh iftiraları bile tekrarladı.

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Trump, Biden döneminde yaptırımlar kaldırıldığı için'ın zenginleştiğini, 300 milyar dolarları olduğunu söyledi.Bu paralarla "terör örgütleri" tabir ettiğive(Yemen) gibi direniş eksenini finans ediyorlarmış."Müjdeyi" de veriyor: Başkan olduğu gün İran'ın iflahını kesecek, iflas ettirecekmiş."İran'ın önünü açıyorlar!.." diyerek karalar bağlayan arkadaşlarımız Trump'ın bu vaadine sevinirler mi sevinmezler mi bilmiyorum.Benim bildiğim şudur:Yeryüzündeki tüm Müslümanları aşağılarcasına Gazze'deki çocukları paramparça eden soykırımcıdururken, misafirleri'nin güvenliğini sağlamakta bile acizlik gösteren İran'ı kafaya takan arkadaşlarımız için bunun bir anlamı olmalı.