Namus diye bir davan yok mu peki?

Soykırımcı Netanyahu, İsrailli askerlere (teröristlere) yaptığı konuşmada Filistinlileri günümüzün Amalek halkı tesmiye edince, Tevrat'taki şu ayetten herkes haberdar oldu:

"Şimdi git Amaleklilere saldır. Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür..."

Peki herkes bu ayetten haberdar oldu da ne oldu?

Hiçbir şey.

Tam aksine, kalplerinde hastalık olanlar, kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı.

Hatta "Ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok" diyen aklıevveller bile çıktı.

Tamam kardeşim senin Filistin diye bir davan yok, ama İsrail'in içinde Türk'ün topraklarının da yer aldığı "Arz-ı Mev'ûd" diye bir davası var, onu ne yapacağız!

Arz-ı Mev'ûd, yani tanrılarının "vaat ettiği topraklar".

Bunlara vaat edilen, vatanından bir kısmıyla da sınırlı değil. Anan bacın hepsi bunlara helal.

Baksanıza, İsrail terör ordusunda tuğgeneralliğe atanan Eyal Karim adlı haham geçenlerde, "İsrail askerleri, Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebilir, bu doğal bir hak!" dedi.

Sanmayın ki tecavüzü savunan bu haham münferit.

Hayır, değil. Zira, 150 adet haham, "Eyal Karim'in sözleri Tevrat'ın ayetleridir, onu eleştirmek İsrail'i ve Tevrat'ı eleştirmek gibidir..." diyerek ona destek vermiştir.

Yani benim aklıevvel kardeşim, "Ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok" diyorsun ama, bunların tecavüz kontenjanında Yahudi kadınların dışında her kadın var.

Bunlar budur.

(Muharref) Tevrat'taki mezkûr Samuel 15. Bab, 3. Ayet de münferit değildir.

"İhtiyarı genci, kadınları çocukları öldürün, acımayın..." diyen bir yığın ayet daha vardır.

Sevgili Alev Alatlı geçen hafta Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta (söz konusu ayetlerin geçtiği) bu kitabı kullananlarla "Ramazanda oruç açıyoruz yahu! Niye kardeşim?" diye sormuştu.

Haksız mı?

İsmet Özel de yıllar önce bir konferansında (Ah keşke yeniden başlasa konferanslarına, çok özledik!) Fatiha Suresi'nde "azıp sapmışlar" olarak nitelendirilen Yahudi ve Hıristiyanlar ile iftar yapmanın saçmalığına değinmişti.

Hıristiyan ve Yahudilerle nasıl ki birlikte namaz kılmıyorsun, oruca mündemiç olan iftar da yapamazsın. İftar da ibadettir çünkü, folklor değildir.

Yanlış anlaşılmasın, barış yapmak veya barış koşullarına riayet etmek başka bir şeydir, "Dinler arası diyalog" gibi saçmalıklarla hak ile batılı karıştırmak başka.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın