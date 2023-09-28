A Milli Futbol Takımı'mızdaki görevine son verilen Alman Teknik Direktör'un yeni adresinin merak konusu olduğunu şahsen bilmiyordum.En azından hiç merak etmiyordum. Lakin meraklıları yüzünden öğrenmiş bulundum!Keşke öğrenmeseydim... Moralim bozuldu demeyeyim de, acayip "gıcık kaptım" diyeyim.Neden mi?Medyada yer alan dünkü haberlere göre,'nın yeni hocası olacakmış da ondan!Evet, yanlış okumadınız; KADIN futbolcuları çalıştıracakmış...

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Evvela, malum medyamıza bir çift laf etmek isterim:'un yeni görevini öğrendiniz de elinize ne geçti efendiler? Başınız göğe mi erdi? Mutlu musunuz şimdi?Kime diyorum, benim gibi "gıcık kapmışlar" da sanki. Hepi topu şaşırmışlar sadece.Mesela, "Stefan Kuntz'un yeni takımı herkesi şaşırttı" diye yazmışlar.Tek tesellim, henüz kesin değilmiş. Fakat an meselesiymiş. Sizin anlayacağınız, eli kulağındaymış.Matah bir şeymiş gibi bir de "Tecrübeli teknik adamın Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor" demişler.Tecrübeli teknik adammış! En son tecrübesini nerede edinmiş acaba?Artık nasıl bir tecrübeyse, A Milli Futbol Takımı'mızdan sonraki durağı Alman Kadın Milli Takımı oluyor!Medyamıza soracak olursanız, "sürpriz" yapmışmış.Ne sürprizi kardeşim, gündüz gözüyle "intikam" almaya çalışıyor, haberiniz yok!Kimden mi?

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TFF Başkanı, A Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü'nın imza töreninde, Kuntz'un görevine son verilmesiyle ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta, "Japonya maçından sonra Kuntz, futbolcuları suçladığında endişeye düştüm..." dedi.Endişesi, "Bu adam bizden intikam almak için Alman Kadın Milli Takımı'nı çalıştırmasın!" diye değil tabii.Futbolcular ile teknik adam arasındaki bağların koptuğunu oracıkta görmüş de onun için endişe etmiş.Yoksa nereden aklına böylesi tuhaf "kariyer planlanması" gelir: "A Milli Futbol Takımı'mızdan sonra Alman Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli hoca..."Uzatmayayım: Kuntz'un kadın futbolcuları çalıştıracak olması sanırım futbolcularımız için de yeterince "manidar" olmuştur.İnşallah işler yolunda gider deile yolları ayırmak zorunda kalmayız.İtalyanlar, Almanlardan daha acımasızdırlar.Maazallah, A Milli Futbol Takımı'mızdaki görevine son verilirse gider İtalyan Opera ve Balesi'nde genel müdür falan olur.İşte onu kaldıramayız.