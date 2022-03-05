Bazen fakiriolarak yaratmayan Allah'a ne kadar şükretsem azdır diyorum.Bazen de Engin Özkoç'a acayip heves ediyorum.Geçen gün, "Akaryakıt zamlarından bıktıysan, arabana binemez hale geldiysen, ÇARE PARLAMENTER SİSTEM..." şeklinde bir tweet attı, nasıl imrendim anlatamam!Bir de milletvekili maaşı alıyor kiMezkûr tweet'i atmakla kim bilir ne kadar mutlu olmuştur. Zaten tevekkelsen ne mutlu sana. Değilsen, bilumum "yobazlarla" başın dertte demektir.Yazık ki yazık, yobazın sağı da bir, solu da!... Solu "küfür yobazı," sağı "ham yobaz ve kaba softa."

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Sinemadan romana, karikatürden tiyatroya kadar "dindar insanları" öyle resmederlerdi ki isyan ederdik.Müslümanları böylesine çirkin gösterme gayretlerini "din düşmanlığına" yorardık.Zira resmettikleri o tiplerden etrafımızda, yöremizde hiç yoktu.Yani, bu kara sakallı / kazma dişli / şalvarlı ve takunyalı, en önemlisi de merhametten nasipsiz bu kadın düşmanı tiplerin varlığına inanmazdık.Ak sakallı, ağzı dualı, takva sahibi yaşlılarımız vardı tabii. Ama onlar kimseyi incitmezdi.'un "Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil" diskuruna bağlı yaşarlardı.'ya bağlı (dedem Hasan Baba'nın yakın arkadaşı) yamalı cübbeli bir'mız vardı,derdi... Yalan nedir bilmezler, iftiradan şeytandan kaçar gibi kaçarlardı. Alttaki yaprağın üstteki yapraktan hak alacağını söyler, hak / hukuk gözetmemenin affı olmayacağını dile getirirlerdi. Dedikodu yapmanın ve yalan söylemenin de kul hakkı yemekle bir olduğunu vazederlerdi.Gel zaman git zaman derken, "ahir zaman"a mı çattık yoksa "değişik zamanlar"a mı bilmem, karikatürize edilen o "tiplerin" gerçek olduğunu gördük.Meğer'ın "ham yobaz kaba softa" dediği bu tipler, tarihin sayfalarında kalmamış, cirit atıyorlarmış!Onların hatası "dindar, mütedeyyin, mukaddesatçı" olan herkesiparantezine almaktı.Bizim hatamız "dindar, mütedeyyin, mukaddesatçı" olduğunu sandığımız herkesi aklamaya çalışmaktı.

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Bundan daha korkunç bir hataları var ki sürgit devam ediyor!"1969'da Dolmabahçe'ye demirlemiş 6. Filo'ya selam durdunuz, o gemiyi kıble yapıp namaz kıldınız!.." yollu ifadelerle tüm "dindarları" aşağılamaya çalışıyorlar hâlâ.İşin garibi, içlerindediyenlerin hatırasını istismar ederekyapan mebzul miktarda solcuda var.Bunların neo-mandacılıkları ve sinik ABD muhibbi halleri her sorgulandığında, "Ama siz de 6. Filo'ya selam durdunuz" diyerek acıklı bir şekilde kendilerini aklamaya çalışıyorlar!Oysa, derin ve gerçek müminler 6. Filo'ya selam duranları çoktan mahkûm ettiler.Yaptıklarını "utanç verici" olarak nitelendirip, bu zihniyetidiyerek dışladılar. Karşılığında dayaftasına maruz kaldılar.Lakin tavırlarından taviz vermediler. Müslümanların arasında 6. Filo'ya selam veren kafanın barınamayacağını haykırdılar.Fakat onlar da yanıldı, biz de!Onlar "dindar" olan herkesi nasıl ki "6. Filo'ya selam vermekle" itham ediyorlar, biz de "İslamcı" olduğunu iddia eden herkesi savunmaya çalıştık.ABD mezalimine her karşı çıktığımda "Rusçu" veya "İrancı" diye çemkirmek, bu haysiyetsizlerinolmalarının kamuflajı mı acaba?"Ümmet" diyoruz ama, 6. Filo'ya selam duranlar tükenmedi ya Resulullah!..