Soru şudur: "Ukrayna krizi"için bir zoka mıydı?, Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanıma kararı almakla zokayı yuttu mu?Başka bir ifadeyle, NATO'nun'yı da içine alacak şekilde doğuya genişleme kararlılığından vazgeçmemesi, Rusya'yı bu zokayı yutmaya icbar mı etti?Ukrayna'yı onca yıldır tahrik ettikten sonra neden kaderine terk etti?Hayır yani,'nın son kullanma tarihi mi bitti?Elbette hayır.Tam aksine, ABD Ukrayna krizi üzerinden'yi en azından şimdilik zapturapt altına aldı.

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Rusya ne yapacaktı? ABD'nin oyununa gelmemek için'nun eski Sovyetler topraklarına doğru genişlemesini oturup seyredecek miydi?Seyretmeyeceğindengayet emindi.'nin yıkılmasının ardından kurulan tek kutuplu dünya sistemini değiştirmek istediklerini de biliyordu.Malumunuz, ABD de patronu olduğu dünya sisteminin restorasyonu için hayli zamandır faaliyet yürütüyordu.Mesela,Gladyo üzerinden'yi işgal etmeyi başarsalardı, Türkiye ayağını tastamam restore etmiş olacaklardı.İşin garibi, ABD dünya sisteminin restorasyon çalışması nedeniyle çevreye verdiği rahatsızlığın bedelini de bizzat çevreden çıkartıyor.Gelgelim..., oluşturulmaya çalışılannu yıkmak için "güvence" vermeye devam ediyor.'in ziyaretindeki konuşması bunun güçlü bir göstergesiydi.Yaptırımlara maruz kalacaklarını da hesaba kattığı besbelli. Sonuç itibarıyla doğalgaz ve petrol vanalarının başındaki bir güçten söz ediyoruz.Ya biz ne yapacağız?Enerjide dışa bağımlı bir NATO üyesi olarak bu yaptırımlara destek mi vereceğiz?

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Bizimbakacak olursanız işer tıkırında: "Savaş çıkacak, dolar yükselecek, Erdoğan gidecek!.." falan filan.Sizin anlayacağınız, korkunç ahmaklıklardan hiçbir şartta taviz vermiyorlar.İzan ve insafları mefluç olduğu için sadra şifa soruları da yok!..Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermenin her şeyden evvel ticari bedelini nasıl ödeyeceğiz?Destek vermezsek, biz de yaptırımlara maruz mu kalacağız?Rusya'yla çalışan herhangi bir bankamızın genel müdür yardımcısı ABD seyahatinde ambargoyu deldi diye yine "esir" mi alınacak? Bizim şebelek muhaliflerimiz de yine sevinçten havalara mı zıplayacak?Dünya sisteminin patronu istediği ülkeye ambargo koyacak,vegibi istediği ülkeyi işgal edecek,seçimlerden zafer elde ettiğinde HAMAS'ı terör örgütü ilan edecek, buna mukabil herkesin terör örgütü olarak kabul ettiğine de TIR'larca silah yardımı yapacak, biz de onlara destek vereceğiz, öyle mi?Madem 15 Temmuz kalkışmasını tertipleyen güçlere destek verecektik, neden direndik?