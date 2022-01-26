Bu ne ki, bundan 35 yıl mukaddem, 3 Mart 87'de, yağan karı, kar fırtınasını görecektiniz.Henüz üniversite talebesiydim ve ilk oyunumun (Şeytan Üssü Haber Merkezi) Cağaloğlu Halk Eğitim Merkezi'nde iki gün üst üste olmak üzere ilk 4 gösterimi vardı.O vakitler'de kalıyordum. Karikatürist bir arkadaşım, "Abi uyan!" dedi, "Beni bile heyecandan uyku tutmadı, sen nasıl uyursun?!""Sen de yat uyu oğlum" dedim,Çok geçmedi telefonla aradılar:"Yoğun kar yağışından dolayı yollar tıkanır düşüncesiyle akşam biletiyle gündüz kapıya dayananlar var. Ama matine full, ne yapalım?.."Koştum gittim ki salon hıncahınç dolu.Dışarıda kalanlar için sandalye bulup buluşturuldu. Yetmedi. Ayakta izlemek zorunda kalanlar oldu. Hülasa,'dan'e kadar İstanbul'un her yerinden gelenler oldu; o kar kıyamette 4 oyun üst üste kapalı gişe oynandı.Bu vesileyleustamıza vekardeşimize sonsuz rahmet diliyorum.

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Tamam, o vakitler nüfus bu kadar değildi ama metro gibi ulaşım araçları da yoktu. Buna rağmen oyunumuzu matine- suare izlemek için İstanbul'un en ücra semtlerinden gelmişlerdi.hemen huysuzlaşmasınlar, 3 Mart 87'den'ye ekmek çıkmaz. AK Parti'nin kurulmasından 15 yıl önceydi.Dikkat isterim: Bahsettiğim nihayetinde bir tiyatro oyunu. Kar engel olsa ne olur, olmasa ne olur. Geçen günkü gibi çocuğunu hastaneye götürmek zorunda kalanların saatlerce yollarda mahsur kaldığını aklınıza düşürün, ne demek istediğimi anlarsınız.Bir de şu var, eskiden muhalefet için de iktidar için de bir şey varsa vardı, yoksa da yoktu. En fazlagibi,denilirdi.Yani, herkesin gördüğünü gündüz gözüyle inkâr etmeyi "siyaset" sananlar yoktu.Sosyal medya aracılığıyla İstanbullunun "Yardım edin!.." feryatlarının yükseldiği sırada, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çile değil eğlenceye dönüştüğünü söyledi iyi mi?Sizin anlayacağınız, otoyolda mevtayı bırakıp kaçan İBB cenaze aracının o şoförü de kardan kaçmamış, eğlenceye koşmuş!Hey kurban olduğum Allah, akıllar pay edilirken bunlar neredeydi?

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Lamı cimi yok, bu arkadaş hem yetersiz hem de kendinin farkında değil. Millet ona bayıldığı için oy verdiğini sanıyor. Yani, AK Parti'ye tepki oylarının kendisiyle alakası olmadığını hâlâ fehmedebilmiş değil. Bir gülüşüne öldükleri'nin haline bakıp ibret de almıyor!Yetmezmiş gibi şımardıkça şımarıyor. Herkesi de küçük görüyor, aşağılıyor."Temel atmama töreni" düzenleyen kendisi değilmiş gibi "Yapmama AKP engel oluyor" diyebiliyor. Madem öyle, "Suya ve İETT'ye zam üstüne zam yapacaktım, AKP izin vermedi" desin de görelim.Tuz ihalesini iptal etmek ne demektir? Kar uyarısı kaç gün önceden yapıldı, önlem almamak nasıl bir şeydir? Hem bu kaçıncı; selde böyle, karda böyle...Her şeyden evvel aklı başka yerlerde. Anlaşılan o ki İstanbul bu arkadaşı kesmedi, kesmiyor. İstanbul'u sıçrama tahtası gördüğü belli. Sıçrarken çakılmak da var, haberi olsun.Oysa sevimsizleşmemek için en azından "samimi" olmayı deneyebilirdi. Bünyesi mi izin vermiyor, bilemiyorum.'ndan rica ediyorum:Bunu cumhurbaşkanı mı başbakan mı ne yapacaklarsa yapsınlar, düşsün İstanbul'un yakasından.Yeter!