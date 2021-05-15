"Yahudilik Sorunu" adlı ünlü makalesinde, kapitalizmle özdeşleştirdiği Yahudiliğin özünün para olduğunu söyler.Paranınolduğunu, onun dışında başka hiçbir tanrı tanımadıklarını ifade eder.Bununla da kalmaz, "Yahudilik'te insanın erdemi paradır" der.Fakire soracak olursanız söz konusu makalesinde en çarpıcı ifadesi şudur:"Laik tanrı" dediği de paradan, yani kapitalizmden başka bir şey değildir."Bu dünyanın tanrısı" elbette Hristiyanların da tanrısıdır. Zaten Marx da "Hristiyanlık bir Yahudi aldatmacasıdır" diyengibi düşünür.Sadece tanrılarında değil suçta da ortaktırlar.DünYahudileri soykırımdan geçirirkenseyrediyordu, bugün Yahudiler Filistinlileri hunharca katlediyor, Hristiyan Batı yine seyrediyor.Pardon seyretmiyor, daha rezili, destek veriyor!Daha dün İsrail terör devletinin savaş uçakları Filistinli hamile bir kadın ile 4 çocuğu katletti ama Hristiyan Batı hâlâ savunmasız Filistinlileri suçlamaya devam ediyor!

***

sözü antisemitizmin daniskasıdır değil mi?Lakin bu söz Hitler'in değil, Marx'ındır. Mezkûr makalesinde geçer. (Evet, bu makaleyi 25 yaşında yazmıştır ama hiçbir zaman tashih etmemiştir.)Marx, Yahudi olduğu içinolmakla damgalanmadı ama hepten de muaf tutulmadı. Belki de bu görüşlerinin daha büyük popülarite kazanmaması için üzerine gitmediler. Bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: Hiçbir Müslüman antisemitik olamaz.Tavrımız nettir. Daha evvel söylemiştim, yineleyeyim: Antisemitizm iğrenç bir suçtur, haramdır. İsrail'in faşist politikaları yüzünden, Martin Buber'in ifadesiyle, "İnanç toplumunun üyeleri" olan Yahudilere de Hristiyanlara da maksadını aşan söylemlerle saygısızlık yapmak haddi aşmaktır. Kuran'ın, Allah'ın isminin bolca zikredildiği yerlerden olan havraların ve kiliselerin güvenliği için de Müslümanları mücadeleye çağırdığı unutulmamalıdır.Gelgelelim, İsrail Devleti yaptığı katliamlarla Yahudilere utançtan başka neyi sunuyor?Yeryüzüne faşizmin çirkin yüzünü gösteren, barışı ve özgürlüğü altı milyon masum insanın canları pahasına öğreten Yahudilerin ardıllarını niçin İsrail'e toplamaya/yerleştirmeye çalışıyor? Filistinli çocukların parçalanmış cesetlerini göstermek için mi?

***

"Bosna'da ölen biziz ama kaybeden sizsiniz..." demişti.Sırpların, Avrupa'nın ortasında gündüz gözüyle yaptıkları katliamı seyretmekle, yüzyıllar boyunca ürettikleri "yüce insanlık değerlerini" bizzat kendileri çiğnemişlerdi.İsrail de Filistinlileri öldürüyor ama gerçekte kaybeden, Batılı siyonist Haçlılarla birlikte kendileridir.'in ifadesiyle "Holokost Endüstrisi"ni de bizzat kendileri iflas ettirmiştir.O kadar ki, artık Yahudi deyince "Holokost"tan daha çok Filistinlilerin parçalanmış gövdeleri geliyor akla!Ne korkunç bir final!Yahudiler dün Hitler'in yüzünden mazlumdu, İsrail yüzünden şimdi zalim.Soru şudur: Başka seçeneğiniz yoksa zulmetmeyi mi tercih edersiniz, zulme uğramayı mı? Müslüman zulmetmektense zulme uğramayı tercih edendir. Zira zalimler için sadece cehennem vardır.Dün bir video izledim: İsrail terör devletinin tedrisatından geçen Yahudiler, kendilerine uzatılan mikrofonlara (özetle) "Filistinlileri, hatta bütün Arapları öldürmeliyiz" diyorlar. Zaten mabetler bombalanırken, namaz kılan Müslümanlara gaz bombası atarlarken, Gazze'de çocuklar paramparça edilirken çok eğleniyorlardı.Siyonist Haçlılar da işte bu "eğlenceyi" destekliyorlar.Çünkü tanrıları aynı: Para, yani güç.Filistinli mazlumlar asla diz çökmediler, çökmeyecekler bu tanrılarının karşısında. Onca yoksunluklarına rağmen milim eğilmediler, eğilmeyecekler.Çünkü onlar rahman ve rahim (esirgeyen ve bağışlayan) Allah'tan başka hiçbir şeye boyun eğmeyenlerdir.Onun için zulme maruz kaldıkları anlarda bile gülerek aşağılıyorlar siyonist zalimleri.