Akıbeti ne oldu bilmiyorum ama bir iki yıl evvel Siyonizm eleştirisinin "antisemitizm" gibi cezalandırılması için kanun teklifi verilmişti'da.Gerçi kanuna falan ihtiyaçları yoktu.Yıllar önce ünlü Fransız düşünür merhum"Siyonizm Dosyası"nı yazdığı için başına gelmeyen kalmamıştı.Üstelik "inanç toplumunun üyeleri" olan Yahudiler ile ırkçı Siyonistleri ayırmaya özen gösterdiği halde. Yani, "Dini Siyonizm" ilearasındaki farkı hassaten belirterek sadece "Siyasal Siyonizm" eleştirisi yaptığı halde...Yıllar yılı sansüre ve mobbinge maruz kaldı.

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'in işgal politikalarını eleştiren herkesin "antisemit" damgası yemesi kuvvetle muhtemel.Sadece Fransa'da değil, tüm Avrupa'da bu böyle.Mesela, İngiliz İşçi Partisi eski lideride Filistinlilerin evlerinin yıkılarak Siyonistlerin yerleştirilmesine karşı çıktığı için antisemitizmle itham edilmişti. Hatta parti üyeliği askıya alınmıştı. Gerçi sonradan parti üyeliği tekrar iade edildi ama Corbyn'in partisinin parlamento grubuna katılamayacağı açıklandı.Demem o ki, düşünce özgürlüğü üzerinden her fırsatta Türkiye'ye parmak sallayan Avrupa'nın, İsrail işgali konusunda düşünce özgürlüğüne hiç tahammülü yok.Fransa bu konuda hepsinden beter. En son Fransız komedyen'yı canından bezdirdiler.Suçu mu?.. Bir stand-up gösterisinde İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınamak!..Önce antisemit ilan edildi, sonra gösterileri yasaklandı. Yetmezmiş gibi gözaltına alındı, para cezasına çarptırıldı.da geri kalmadı; hesaplarını kalıcı olarak kapattı.Sorsan, "Düşünce özgürlüğü değil, nefret suçu" diye başlayıp kafa ütülerler.Fakat sırakarikatür marifetiyle alçakça hakaret etmeye gelince "düşünce özgürlüğü" mavalı okurlar.

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Dieudonne M'bala'yı öyle bunalttılar ki çareyi'a mektup yazmakta buldu.Mektubunda, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesini eleştiren bir skecin ardından 20 yıldır sistematik olarak karalama, şantaj ve dışlanmaya maruz bırakıldığını, baskı ve tehditler sonucunda aile hayatının ve işinin mahvolduğunu, çocuklarından birinin ağır hastalandığını, ülkesinde artık çalışamadığını, şovlarının yasaklandığını, banka hesabı bile açamadığını, hülasa Fransa'da kendini güvende hissetmediğini belirterek siyasi sığınma talep ediyor.Şayet iltica talebi kabul edilirse...manşetleri Fransız medyasının ellerinde patlayacak. Ayrıca, kendi ülkesinde mavi gökyüzünü dar ettikleri Fransız komedyenin özgürlük için "diktatör" dediklerinin ülkesine iltica etmesinin utancıyla baş başa kalacaklar.Haliyle, aynı utancın katmerlisini müstevlilerle ağız birliği ederek kendi ülkesinin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na "Diktatör" diyengibiler de yaşayacaktır.Beter olsunlar, mesele değil de, benim korkum şu: Ya Engin Özkoç da misilleme yaparak Fransa'ya iltica ederse?!Türkiye bu riske hazır mı bakalım?"Düşünce özgürlüğü yok" gerekçesiyle iltica eden Engin Özkoç'a Fransa'da,diye sorarlarsa ne olacak? Daha da kötüsü, ya "düşüncelerini" açıklarsa? Elin Fransız'ı "Bunda düşünce yok ki, neyini yasaklamışlar?" demez mi? (Sonuç itibarıyla, bu ülkenin Meclis'inde sandalye işgal eden bir milletvekilinden bahsediyoruz, ister istemez aşağılanmış hissederiz.)Varsayalım ki, Allah yüzümüze baktı, Engin Özkoç'a hiçbir şey sormadılar. Peki varlığı ne olacak?Bazı insanlar içinden geldikleri insanları bizzat varlıklarıyla aşağılarlar. Tıpkı o şişko hırsız Siyonist gibi.Evini işgalden kurtarmak isteyen Filistinli kadın,diye feveran edince o şişko Yahudi yerleşimci şöyle cevap vermişti: