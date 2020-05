Askıda başkan kampanyası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa TBMM'de terörist ağırlayıp propaganda yapmasına vesile olurken, Selçuk Bayraktar teröristlerin korkulu rüyası insansız hava araçlarını geliştirmek için geceli gündüzlü çalışıyordu.

Selçuk Bayraktar insansız hava araçlarını yurtdışına ihraç edecek hale getirdi.

Veli Ağababa da hemen her profesyonel CHP'li gibi işi yalana, iftiraya vurdu.

Gündüz gözüyle artık terörist ağırlayamazdı tabi. TBMM'de ağırladığı mahut terörist Rasulayn'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bombayla saldırı hazırlığı içindeyken etkisiz hale getirilmişti.

Ağababa kendine yakışanı yaptı: Teknolojik hamleleriyle Türkiye'nin gururu haline gelen Selçuk Bayraktar'a iftira attı.

Selçuk Bayraktar da T3 Vakfı'na 41 trilyonluk destek yalanını belgelerle çürütmekle kalmadı, İmamoğlu'na da bir çağrı yaptı: "Bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz.."

İşte budur.

Asla bu işin peşini bırakmasın. Yalancının yalanı yanına kâr kalmasın.

Sabah erkenden kalkan profesyonel CHP'li yalan dolanla gündem oluyor. Tüm numaraları da bundan ibaret...

Bu "yalan terörüne" dur demeden toplum huzuru sağlanamaz. Anlaşılan o ki "yasal düzenleme" şart.

Lakin her şeyden evvel yalanları deşifre edilmeli. Bir başka yalan üreterek önceki yalanını unutturmaya çalışmalarına engel olunmalı.

Bu bakımdan da Selçuk Bayraktar'ın tavrını alkışlıyorum. Bakalım "cesur yürek" Veli Ağababa'ları nasıl kıvırtacak.

İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu "başka bir şekilde" ifadesini bi güzel kıvırtmış:

Genel seçimi kastetmişmiş.

Çok acıklı da olsa nihayetinde kıvırtmış işte. Tebrik ediyorum.

Hayır, küçümsemiyorum.

Bakın işte, bir ayı geçtiği halde Ekrem İmamoğlu otobüs görüntülerini acıklı da olsa hâlâ kıvırtamıyor.

Ki, Canan Hanım'dan çok daha kıvrak, yalancılıkta çok daha deneyimli olduğu halde.

Fakat, kendi yalanına bu kadar inanır, rolüne bu kadar kendini kaptırırsan olacağı bu!

Olmayan otobüs görüntüleri hakkında, "İzlerken kanım dondu" derken o vücut diline o vurgulamalarına tekrar tekrar baktım, inanın bir insan evladı "adın ne" sorusuna cevap verirken bile bu kadar kendinden emin konuşamaz.

Öyle bir hal ki dünyanın tüm yalancıları yan yana gelse o açıklamayı kıvırtamaz.

İmamoğlu da naçar kulağının üzerine yatıyor.

Gerçi kulağının üzerine yatmadığı zamanlarda da "paralel sağlık bakanlığı" mesabesinde İBB bilim kurulu kuruyor! (Hastanenin yolunu yapmak gibi boş işlerle uğraşacak değil ya, tevekkeli dememişti, "sembolik başkanım" diye.)

Bu beyhude bilim kurulunun giderleri nedir, ne kadardır bilmiyoruz tabi.

Tek bildiğimiz, İBB'nin gelir bakımından "dramatik" duruma düştüğü.

O kadar ki, Ekrem Bey "Askıda fatura kampanyası" başlatmış.

Gülmeyin, şaka değil, gerçekten.

Yahu "askıda fatura kampanyası" düzenleyeceğine İSKİ ve İGDAŞ faturalarına zam yapma veya yandaş medyana daha az reklam veriver.

Zekatından fitresine kadar madem her şeyi milletten bekliyorsun sen ne iş yapacaksın? Paralel bilim kurulu kurmak ve 495 bin "sehven" beton dökmenin dışında.

Gelgelelim, iş yapınca da İSKİ hattını patlatıp ortalığı göle çeviriyorsun ya da doğalgaz hattına kazma vurup yangın çıkartıyorsun!

Hazır "askıda fatura" demişken, "askıda başkan kampanyası" başlatsan diyorum...

Her ay herhangi bir CHP'li belediye başkanlığı yapsın daha iyi yönetmezse ben bir şey bilmiyorum.

