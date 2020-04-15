Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı dönemde bile Trabzon'da adını bilmeyen yoktu.Sonradan, 70'li yılların ortasında, bizim liseye de (Trabzon Lisesi) "" dersleri vermeye gelmişti. Ama bir önceki devreye.Bizim dönemimizde yoktu.Fakat biz de şuna tanık olmuştuk: Siyasi görüşü ne olursa olsun hemen her öğrencinin dilinde nerdeyse bir efsaneye dönüşmüştü.Trabzon'a geldiğinde ilk karşılayanlardanolduğu ve'yıda müthiş okuduğu rivayet edilirdi.Biz o günlere yetişmedik.Gelgelelim, merhum'la siyaset yaptığı dönemi iyi hatırlıyorum.'ydı. Hatta 77- 78'lerde milletvekili adayı olmuştu. Merhumve(Albayrak) abi de adaylar arasındaydı.Seçim çalışmalarına destek vermek için İstanbul'dan'in yanı sıra çocuk edebiyatımızın mümtaz isimlerindenda gelmişti.Müthiş bir hitabeti vardı.Meydanlarda, kahvelerde dinleyenlerini mest ederdi.

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12 Eylül darbesi vaki olduğunda Trabzon'da zulme maruz kalanların arasında yine Haydar Baş vardı.Özal döneminin ardından da kendi bağımsız siyasi çizgisini belirledi.İlahiyatçıydı.mezunuydu. Fakat, ilahiyatçılardan da içinden geldiği muhafazakarlardan da çok farklı çok radikal çıkışlar yaptı.Mesela, (mealen) "6. Filo'ya selam çakan, tekbir getirip namaz kılan sağcılar Müslüman; 6. Filo'ya karşı çıkan ABD'yi tel'in eden Deniz Gezmiş'ler kafir. Ben bunu reddediyorum..." demişti.

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Banakimdir diye sorsanız vereceğim cevap her şeyden evvel şudur:Memlekette tüm ilahiyatçıların suspus olduğu dönemde, misyonerliğin bir parçası olacağını ilan eden Fetullah'a elden mektup göndererek onu tövbe etmeye davet edendir.FETÖ'nün "Cemaat" maskesi altında nasıl bir şeytanlık peşinde olduğunu, "" belasına, Kelime-i Tevhid'den ""ı çıkartmaya nasıl çalıştığını deşifre edendir.Hülasa, taa 99'dan itibaren de Fetullah'ın İslam'la uzaktan yakından alakası olmadığını açık seçik bir şekilde dile getirendir.Zaten FETÖ'cüler de o günlerden itibaren onu hedefe koymuşlar, her türlü pisliği yapmışlardı.Sırf bunun için dizi bile yaptılar.'de 2004'ten 2008'e kadar sürenadlı dizide Haydar Baş'ı istiskal etmek için yapmadıkları alçaklık kalmamıştı.

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dün yayımladığı taziye mesajında, HaydarBaş'ın vefatından derin üzüntü duyduğunubelirtti, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığıdiledi.Ben de dün Twitter üzerinden taziyelerimi arz edince lagaluga edenler oldu.FETÖ'cüleri anlıyorum; nihayetinde Haydar Baş'a duydukları kin ve nefretin gereğini yapıyorlar.Peki size ne oluyor muhteremler?" diye bir kıymet hükmünüz yok mu?Bakın kardeşim, biz ne ağaç kovuğundan çıktık ne de Twitter mecrasında var olduk.Bizim bir geçmişimiz var.Fakir bundan sebep'ndan Selahaddin Eş'e,'ndan İsmet Özel'e kadarher daim sahip çıktım, çıkarım.Siyasi düşünce veya yorum farklılığı nedeniyle de hiçbir Müslümanı hiçbir zaman "tekfir" etmem.Prof. Haydar Baş'a tekrar sonsuz rahmet diliyorum.