Canlı yayında hakaretten, silahla yaralamaya, istismardan, etkileşim uğruna binbir türlü vurdumduymazlığa. Evet bazı sosyal medyan platformlarının günümüzde geldiği durum maalesef tam da bu.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza farklı farklı sosyal medya mecraları da girdi doğal olarak. Başlarda herkesin güzel vakit geçirme, faydalı bilgileri duyurma alanı gibi görünen bu mecra maalesef maksadından çok farklı bir şekile dönüşüverdi. Birazdan değineceğimiz kötü örnekler yüzünden maalesef dipsiz bir kuyu oldu. Neden mi? Başlayalım isterseniz.

Daha geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan olayda, kendilerini fenomen olarak tanıtan iki kişinin tartışması silahla yaralamaya dönüştü. Üstelik canlı yayında bu olayı binlerce kişi izledi hem de. Düşünsenize canlı yayında bir kişi başka birisini vuruyor. Bunu izleyen çocuk ya da gençlerin psikolojisi nasıl olabilir. Topluma örnek olması gereken, binlerce hatta yüz binlerce takipçisi olan bu kişilerin ne gibi bir katkısı olabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize.

Bir diğer örnek, öz evladının boğazına bıçak dayayıp bunu yayınlayan baba. Kendi çocuğuna bu korkuyu yaşatan bir kişi başka birine ne yapmaz ki? Asıl soru o çocuk, bu travmayı nasıl atlatacak? Kafasındaki baba figürü nasıl olacak? Rol model olarak kimi seçecek?

Alarm zillerinin çaldığı bir diğer konu yasa dışı bahis Son günlerde gerçekleşen operasyonlarla iyice gündeme gelen yasa dışı bahis konusuna değinmeden olmaz. Sosyal medya platformları yasa dışı bahis konusunda reklam yapılan alanlardan birisi haline gelmiş durumda. Yurt dışı uzantılı siteler üzerinden bahis şirketlerinin reklamları yapılarak, cazibeli bir hale getirilip binlerce kişi bu bataklığa sürükleniyor. Kendi birikimini kaybeden mağdurlar bu sefer etrafındakileri de mağdur ediyor. Alınan borçlar geri ödenmeyince yasa dışı bahisle alakası olmayan insanlarda bu kötülükten nasibini fazlasıyla alıyor.

Sönen ocaklar, dağılan yuvalar ve bazen de son verilen hayatlar. Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının acı reçetesi bunlar.

Peki neler yapılabilir. İlk görev çekirdek aile yapısının korunması tabi ki. Ebeveynlerin gerek yazımızın başında altını çizdiğimiz kötü içeriklerinden gerekse kumar sitelerinden uzak tutmak için çocuklarını takip etmeleri çok önemli. Burada anne ve babanın çocuklarıyla olan iletişimi onlarla sohbet etmeleri ve zaman ayırmaları en önemli hususların başında geliyor. Özetle Dipsiz bir kuyu haline gelen bazı platformlardaki sosyal medya kovboylarından uzak durmak çok kolay değil. Bunun için altın kural şu olmalı sosyal medyayı sınırlı kullanmak ve sorumlu birey bilincinde olmak.