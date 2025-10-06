ÖMER ÜRÜNDÜL

06 Ekim 2025, Pazartesi
F.Bahçe, bu sezon Kasımpaşa maçından sonraki en kötü futbolunu dün gece sergiledi. Oyuncuların tamamına yakını fizik olarak yetersizdi. Sanki F.Bahçe, Nice maçını oynamış da Samsun haftayı boş geçirmişti. 90 dakikaya baktığımızda F.Bahçe'nin kaleyi bulan tek şutu var. Belki tek pozisyonuydu ama onu da En-Nesyri, bomboş arkadaşına pas vermek yerine geri pası gibi vuruş yaptı. Geçen haftaki Antalya maçı kazanıldı ama bir noktaya dikkat çekmiştim: 'Devamlılıkları ve pres özelliği olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları büyük yanlış. Bu yüzden başarılı oynayan İsmail'in canı çıktı.' Zorlu bir deplasmana çıkıyorsun yine bu ikili bir arada. Üstelik de İsmail yok, 1 aydır sakatlıktan yeni çıkan Alvarez var. İlk 10-15 dakika Samsun geride bekledi. Baktı ki F.Bahçe ağır çekimde bir şey yapacağı yok başladılar hücum etmeye. İlk devrenin golsüz bitmesi şanstı. İkinci devreye Tedesco 3 değişiklikle başladı. Bu zaten ilk 11'inin hatalı olduğunun göstergesiydi. Maç berabereyken 3 oyuncu birden almak eşyanın tabiatına aykırı. Sonra da uzatmalarla birlikte 30 dakika varken 5. hakkını da kullandı. Kötü oyunda Tedesco'nun artık kontrolü kaybettiği ortadaydı. Bir önemli hatası da iyi oynamasa da Kerem'i tutmalıydı, Nene'den hiçbir katkı gelmiyor. Genel görüşlerime gelince… Takımın en iyisi kaleci Tarık'tı. Biraz Skriniar ayakta kalmaya çalıştı. En-Nesyri istediği topları alamıyor. Ama kendisinin de bireysel de olsa bir şeyler yapması lazım. Tek pozisyonu bencil davranarak heba etti. Samsunspor başarılı oynadı. Belki de en az 3-4 atacağı maçı gol atamadan bitirdi!
