ÖMER ÜRÜNDÜL

İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı

Fenerbahçe için mutlak üç puan gerektiren bir karşılaşmaydı. 90 dakikanın geneline baktığımızda kolay kazanılabilecek bir maç zora girdi. İlk devrede erken gol takıma moral de getirdi. Sonra fark ikiye çıktı. Rakip orta sahayı rahat geçiyor ama üçüncü bölgede üretkenlik sağlayamıyordu. Bu arada Skriniar deneyimine yakışmayan gereksiz bir penaltıya neden oldu, fark bire indi. 2. devrenin ilk 10 dakikasından sonra gelgitli bir maç olmaya başladı. Tedesco biraz geç kalsa da Talisca ve Asensio'yu çıkarıp iki takviye yaptı, ardından yorulan ve sinirlenen Kerem'i çıkarmakta geç kaldı. Onun yerine giren Oğuz da sıkıntılı son bölümü rahatlatan isim oldu. Sonunda maç önemli üç puanla noktalandı. Gelelim genel gözlemlerime; Bana göre günümüz futbolunda yüksek kalitede de olsalar devamlılıkları ve pres özellikleri olmayan iki oyuncu birlikte orta sahada oynamaz (Talisca, Asensio). Bu yüzden İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı ama canı çıktı. Takımın genel yapısı En-Nesyri'ye ters geliyor. Kerem Aktürk, sıfıra inip, orta yapan yapıda bir kanat forveti değil. Nene de çalışkan, istekli ama dağınık ve son hareketler yetersiz. Eğer rakipler bekleri de keserlerse En-Nesyri beslenemiyor. Konsantrasyonu bozulunca da o son pozisyonu harcadı. Tedesco, Oğuz'u sağ kanat için göz ardı etmemeli. Mutlaka iyi bir ön libero olan Alvarez'i güçlendirip, İsmail'le birlikte oynatmalı. Tedesco'nun bana göre yaptığı en doğru işlerden bir tanesi 1.5 senedir oynarmış gibi yapan, hiçbir katkı veremeyen medyanın olmazsa olmazı Fred'i ilk 11'den almasıydı.

