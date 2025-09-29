29 Eylül 2025, Pazartesi
ÖMER ÜRÜNDÜL
Tedesco’nun seçimleri yine hatalı

29.09.2025, Pazartesi
Yine garip bir ilk 11 karşımıza çıktı dün gece. Pres özellikleri yetersiz, devamlılıkları olmayan Talisca ve Asensio ikilisi orta sahada. Bu aslında rakibe "Geride iyi kapan, eğer organize çıkabilirsen çok pozisyon bulursun" mesajıydı. Antalyaspor; alanı iyi daralttı, Fenerbahçe'yi üretkenlik sıkıntısına soktu ama ilk yarıda sadece 1 net pozisyon bulabildi. Onu da Ederson kurtardı. Fenerbahçe hücum girişimlerinde sezonun başından bu yana olduğu gibi yine son derece yetersizdi. Takımı biraz rahatlatan, ikinci yarıda penaltıdan gelen skor avantajıydı. Maçın son dakikalarında belki sıkıntıya düşebilirlerdi ancak 90+2'deki ikinci gol işi bitirdi.
Genel görüşlerime gelince; Tedesco'nun Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalya maçlarında takım tertipleri hatalı. Şunu belirtmek istiyorum; Torreira müthiş dinamizmi ve presiyle Galatasaray'ın orta saha için nasıl vazgeçilmez bir ismi ise İsmail Yüksek de Fenerbahçe için benzer özellikte çok önemli. Ama o da ne yazık ki, Fenerbahçe teknik direktörleri tarafından çok umursanmıyor. Dün gece orta sahada tek savaşçıydı. İsmail'den sonra ön plana çıkanlar Semedo ve Nene'ydi. Kerem Aktürkoğlu'ndaki inanılmaz fiziki düşüş de gerçekten çok ilginç. Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi Nice maçı var. Nice bu sene formsuz ama kadro planlamasında bu yanlışlar yapılırsa o maç da çok zora girer. Benden uyarması.
