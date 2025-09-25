25 Eylül 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Çılgınlık yapmaya bayılıyorlar!
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çılgınlık yapmaya bayılıyorlar!

Çılgınlık yapmaya bayılıyorlar!

25.09.2025, Perşembe
Havasından mı suyundan mı nedir F.Bahçe'de göreve gelen teknik direktörler çılgınlık yapmaya bayılıyorlar. Tedesco'nun dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Birbirleriyle hiç oynamamış 3 orta saha, üstelik sağ bek Semedo bu bölgede, yanında da ikinci ön libero olarak sahaya çıkan fizik kalitesi yetersiz kaliteli oyuncu Asensio. Yapısına uymayan sağ bekte Çağlar, sağ önde de ne yaptığı belli olmayan topla kavga eden Nene. Bu takımın futbol oynaması mümkün mü? Zaten ideal kadroyla da çıksan takımda sorunlar var. Hem oyun açısından hem fiziksel olarak. Takım gün geçtikçe kondisyon açısından iyiye gideceğine tam tersi oluyor. Örneğin; sezon başı fişek gibi gelen Brown sadece idare etmeye başladı. Kerem'de düşüş var, nerede Benfica'daki Kerem. Varlığı yokluğu belli olmayan En-Nesyri. Tedesco ilk yarıdaki sıkıntıyı görüyor, devrede oyuncu değiştirmiyor. Sonuçta son derece vasat bir rakip karşısında sahada hiçbir varlık gösterilemeden 2 farklı yenilgiyle dönüldü. Benim bu yaptığım eleştirilerin belki de medyadaki tüm yazarlar çok benzerini yazacaklar. Bu da Tedesco'nun ne kadar büyük bir harakiri yaptığının göstergesi olacak. İşin kötü yanı fiziksel ve teknik olarak gidişat kolay yoluna girmeyecek durumda.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bitmeyen enerji 23.09.2025 Salı
Avrupa’da cezayı böyle keserler 19.09.2025 Cuma
Skandal karar! 15.09.2025 Pazartesi
Sergen Yalçın kazançlı çıktı 14.09.2025 Pazar
Gerekli ders alınmalı 09.09.2025 Salı
Haksızlığa uğrayacak oyuncu değilim! 01.09.2025 Pazartesi
Mourinho’nun tek olumlu katkısı yok 28.08.2025 Perşembe
Okan Buruk çok şanslı bir hoca! 25.08.2025 Pazartesi
Sakın Lizbon’da çift santrforla başlama! 24.08.2025 Pazar
Çift santrforla oynamak yanlıştı 21.08.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör