ÖMER ÜRÜNDÜL

Anlaşılmaz Mourinho

Fenerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu. Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti. Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun. Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım. İlk değişikliği, 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti.

Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var. Ne Szymanski ne de Fred ilerideki çift santrforla hiç bağlantı kuramıyor. Bu yüzden Semedo ve Archie Brown gibi iyi kanat oyuncularının gerçek performansları azalıyor. Çift santrfordan biri olan Duran adeta topla kavga etti. Dün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını belgeleyen en net olay, genelde belli bir alanda oynayan ve bu yüzden eleştirilen Amrabat'ın takımın en iyi oyuncusu olmasıydı. Göztepe dün geceki karşılaşmada hırsı, temposu ve taktik anlayışı ile 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği performansla 1 puanı hak ederek aldı.

