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ÖMER ÜRÜNDÜL
A Ligi’nde güçlü takımlarla teste gireceğiz

A Ligi’nde güçlü takımlarla teste gireceğiz

22.03.2025, Cumartesi
A Milli Takımımız zorlu bir maçtan sonra Macaristan karşısında iki farklı bir galibiyet elde etti. Genel olarak oyuna baktığımızda mücadele, takım ruhu çok iyiydi. Güzel goller attık ama bunun yanında da takım savunmasında önemli arızalar yaşadık. Bayağı ciddi kale önü tehlikelerini Macaristan karşısında hem de kendi sahamızda yaşadık. Sonuçta istediğimizi ilk maç için aldık. Ama rövanş zor olur. Macaristan, kendi sahasında iyi skorlar elde eden, Szoboszlai yönetiminde çok agresif bir takım. Temaslı oyunu çok seviyorlar. Montella'nın planlaması da onların riskli oynayacaklarını düşünerek, çabuk çıkarak hücumda işlerlik yapmaktır. A Ligi'ne çıkma sorusuna ise cevabım; orada da güçlü takımlarla kendimizi test ederiz. Benim bu iki maça bakış açım, Dünya Kupası Elemelerine hazırlanmak olarak görüyorum.
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