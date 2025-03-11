11 Mart 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Değişikliklerle düzeni bozdu!
ÖMER ÜRÜNDÜL
Değişikliklerle düzeni bozdu!

Değişikliklerle düzeni bozdu!

11.03.2025, Salı
Dün gece yüksek tempolu, karşılıklı etkili ikili mücadelelerin sergilendiği bir 90 dakika izledik. Tabii bu korakor maçta tek eksik, iki takımın da üretkenlik sıkıntısı çekmesiydi. Diyeceksiniz ki üç tane gol var… Ama onun dışında ben iki takım adına da en fazla iki pozisyon sayarım. Beşiktaş'ta dün bazı saha içi sıkıntıları vardı. Alışmadığı sağ bekte görevlendirilen Talha, yapısı gereği ileriye katkı veremedi, Rashica'yı da yalnızlığa itti. Bunun yanında son haftalarda çıkış yakalayan Joao Mario etkisizdi. En önemli sorunlardan biri de orta sahada iki yüksek yetenek var. Chamberlain fizik olarak istenen seviyede değil. Rafa Silva'nın da defansif yönünün yetersiz olduğunu göz önüne aldığımızda Gaziantep kazandığı toplarda ileriye rahat çıkma imkânı buluyordu. Haftalardır yürüyerek oynayan İmmobile, biraz kıpırdanmış gibi gözükse de çok etkisizdi. 77. dakikada rakip 10 kişi kaldı. Beşiktaş bütün riskleri almaya başladı. Ama Solskjaer'in çok oyuncu değiştirmesiyle düzen bozulunca yoğun baskıda pozisyon bulamadığı gibi bir de gol yiyerek önemli bir üç puan kaybetti. Bu da teknik adam hatasıydı. Bu sonuç Solskjaer için soğuk bir duş etkisi yarattı. Ama son derece olumsuz giden bir takıma kısa sürede yaptığı olumlu dokunuşları göz ardı etmemek lazım. Son paragrafı Selçuk İnan'a ayırmak istiyorum... Elindeki kapasitesi sınırlı kadroyla sahada savaşan bir takım oluşturdu. Bu da takdir edilmesi gereken bir durum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Her yönüyle teknik adam felaketi 07.03.2025 Cuma
Fenerbahçe’nin lideri Skriniar 03.03.2025 Pazartesi
Maçı kilitlediler 25.02.2025 Salı
İşte ligin hali: Avrupa-Türkiye farkı! 21.02.2025 Cuma
Futbolda çareler ve umut tükenmez 20.02.2025 Perşembe
Nesyri’yi beğenmeyenler gerçeği görmüştür 17.02.2025 Pazartesi
Sadece gol yetmez! 16.02.2025 Pazar
Sahanın yıldızı Filip Kostic’ti 14.02.2025 Cuma
Bu maç Mourinho’ya ders olmalı! 10.02.2025 Pazartesi
Emirhan parladı 09.02.2025 Pazar
Daha Fazla Gör