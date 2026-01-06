ÖMER ÜRÜNDÜL

06 Ocak 2026, Salı
Trabzon kayboldu

Galatasaray, Gaziantep'te 90 dakika boyunca yüksek tempoya çıkmadan farklı bir galibiyet aldı. İlk yarıda oyunu tamamen domine ettiler. Rakibi oldukça zorladılar. İki de gol buldular. Galatasaray ikinci yarıya iki farklı skorun da rahatlığı ile biraz durgun başladı. Ve Trabzonspor'un farkı bire indiren golü geldi. Okan Buruk herhangi bir tehlike altına girmeyeyim diye hemen kulübeden Torreira hamlesini yaptı. Daha sonra hamleler geldiği gibi 2 gol daha attılar. Sonuçta Galatasaray istenilen neticeyle sahadan ayrıldı.
Sallai iyi top oynadı, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. Leroy Sane yüksek kalitesiyle zaman zaman etkili biçimde sahne aldı. Zaman zaman da dinlenmeye çekildi. Eren maç eksiğine rağmen başarılıydı. Barış Alper de yine hızıyla lokomotif görevini yaptı. Yunus ise futbolu iyi bildiğini dün de belgeledi. Okan Buruk maçın rahatlığıyla oyuncularını dinlendire dinlendire kullanarak finale hazırlanmış oldu.
Gelelim Trabzonspor'a; öncelikle yeri geldikçe vurguluyorum, eldeki kadro çok sınırlı. Bu tip bir kadroda eğer üç bölgede çok önemli eksiğiniz varsa (Onuachu, Oulai, Mustafa Eskihellaç) işler tabii ki çıkmaza girer. Ama her şeye rağmen bu kadar teslimiyetçi olmamaları gerekir. Üstelik de Galatasaray 90 dakika fizik açıdan güçsüz İcardi ile oynadı. İlk 60 dakikada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira olmadan mücadele etti. Bu şartlarda Trabzon'un bu kadar sahada kayboluşu da düşündürücü.
