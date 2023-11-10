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ÖMER ÜRÜNDÜL
Gerçeği görmeli

Gerçeği görmeli

10.11.2023, Cuma
Fenerbahçe ilk yarıda oyunun kontrolünü eline alamadı. Sahada karşılıklı atakların geliştiği kopuk kopuk bir futbol vardı. Bu arada Piotrowski 18 dışından Livakovic'i kıpırdatmayacak ekstra vuruşla takımını öne geçirdi. Golden sonra Fenerbahçe biraz daha baskı kurdu ama üretkenlik sağlanamadı. İkinci yarıda maç 30 dakika tek kaleye döndü. Ludogorets 10 kişi ile 18'inde kümeleniyordu. Fenerbahçe de bu kapalı savunmayı açmaya uğraşıyordu. Batshuayi'nin bir şutu kaleciden döndü, çaprazdan yaptığı vuruş direğe çarptı. Ataklar bu devrede genelde Ferdi'nin katkılarıyla gelişti. Tabii bu oyun anlayışında daha fazla pozisyon bulunamayışının nedeni Batshuayi'nin sırtı dönük oynama özelliğinin olmayışının da rolü vardı.
Dönen topları Fenerbahçe toplarken, rakibi baskı altındayken İsmail Kartal yanlış bir değişiklik yaptı. Umut Nayir'le çift santrfora dönüp Crespo'yu çıkarınca Ludogorets rahatladı. Hem baskıdan kurtuldu hem pozisyon vermedi hem de 2. golü bularak maçı bitirdi. Bu arada performans olarak genç Yusuf da sırıtmadı. Dünkü yenilgi çok önemli değil. Fenerbahçe son maçta grubun en zayıf ve iddiasız takımını İstanbul'da yenerek gruptan çıkar ama birinci olur mu işte o soru işareti. İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadic her zaman söylediğim gibi fizikten düştü, yürüyerek oynuyor. Szymanski'de düşüş var. En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Dzeko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin. Kartal, Adana Demirspor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli.
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