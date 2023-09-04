ÖMER ÜRÜNDÜL

Oosterwolde Ferdi’yi aratmadı

Fenerbahçe, Ankara'da ilk devre seyircisiyle bütünleşip çok koşan, takımın önemli isimlerine yakın agresif oynayan bir Ankaragücü ile karşılaştı. Bu yüzden oyunu bir türlü kontrol edemediler. Ofansif girişimlerde etkinlik sağlanamadı. Devre sonunda Dzeko'nun kaçırdığı tek pozisyon dışında bir tehlike gerçekleşmedi. Buna karşılık Fenerbahçe kalesi sıkıntılar yaşadı ama İsmail'in hatasından bir net pozisyon verildi. Orada da kaleci İrfan Can başarılıydı. İkinci yarıda Ankaragücü'nün o yüksek temposu düştü ve Fenerbahçe kontrolü ele aldı. Orta sahadan maç başından beri ileriye gerekli destek gelmediğini gören Dzeko, 4. orta saha kimliğine bürünerek sazı eline aldı. Önce gol kaçırdı, sonra güzel asistle Osayi'ye golü attırdı. Skor dezavantajından sonra Ankaragücü biraz hareketlenmeye çalıştı. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra baskı arttı. Ama zorlu bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan alındı. Şimdi gelelim Fenerbahçe hakkındaki genel gözlemlerime... Tadic, Szymanski, Fred ve sonradan oyuna giren Cengiz Ünder'de fiziki düşüş var. Bunlar maç trafiğinin yorgunluğuna bağlanmamalı. Zaten 1 maç ertelendi, son Twente maçı da formaliteydi. Kondisyon idmanları aksatılmamalı. Bana göre dün gece geri 4'lü çok başarılıydı. Hemen hemen hatasız oynadılar. Oosterwolde de Ferdi'yi aratmadı. İsmail her zaman yapısına göre basit oynamalı. Dün işi abarttı. Önce ilk yarıda gol yediriyordu sonra da kırmızı kart gördü. Tabii bu kartta oyuna yeni giren Mert Hakan'ın fanteziye geçmesinin de büyük rolü vardı.

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