ÖMER ÜRÜNDÜL

08 Eylül 2021, Çarşamba
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu