Türkiye'nin dinamik gündem maddelerinin yanında her zaman önceliğini koruyan konuları da yakın ilgi ve takip gerektiriyor. Tabiri caizse, sezonluk meseleler değil onlar. Şiddetin her türü (terör dahil), provokatif eylemler (Bkz. HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki kanlı saldırı), kadının statüsü ve sorunları, istihdam, gençliğin beklentileri ve daha pek çok başlık.TBMM'denda idik. Medyanın yaklaşımı,yayınlarda kullanılan dil, problemler,tespitler ve öneriler üzerine konuştuk.Komisyon Başkanı'ın yanı sıra değerli milletvekilleri(AK Parti) ilede (CHP) soruları ile oturuma derinlik kazandırdılar.Görsel ve yazılı medya temsilcilerinin dinlendiği bölümde, SABAH Gazetesi'ninbütüncül yaklaşımını dile getirme fırsatımız oldu. Yayın Yönetmenimizkadınlara pozitif ayrımcılık, şiddetle mücadele, kadınları hedef alan saldırıların adli zeminde takibi hususlarındaki duyarlılığımızın da komisyona iletilmesini istedi.

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Sunum vesilesi ile, Ankara Büromuzun çalışan profilini de paylaştık. Büromuzdaki çalışanların yarısınıoluşturuyor. Halen MeclisBüromuzda görevli 4 arkadaşımızın üçükadın () ve MeclisBüro Şefimiz. ().... Kadın, aile ve çocuk konusunda uzmanlaşan bir muhabirimiz var ().... Kadına yönelik şiddet hadiselerinde, mağdurun veya saldırı aletinin fotoğrafının apaçık okurla paylaşılmaması gibi incelikleri gözetiyoruz.... Toplumdaki erkek egemen dilin medyadaadına yazı işlerinde kadın çalışanların bakış açısının ön plana çıkmasını önemsiyoruz.... Haberlerin verilişinde şiddetin önemsizleştirildiği veya mazur gösterildiği algısına bile geçit vermiyoruz. Örneğintüründen mazeretlerinşiddeti gölgelememesine çabalıyoruz.... Haberin kaynağına da dikkat ediyoruz. Zira genellikle ilk bilgilerin paylaşımı olay yerindeki polis memuru, jandarma görevlisi üzerinden oluyor. Olay, henüz teyit edilmemiş şekli ile paylaşılabiliyor. Bu nedenle hakim ve savcılar ile kolluğun iletişim yöntemlerinin bir standarda bağlanması gerekiyor.... Şiddet mağdurlarının yaşadıklarını haberleştirip geçmiyor, medyada giderek kaybolmakta olanilkesi gereği, yargılama süreçlerini de izliyor ve nihai karara kadar olayı gündemimizde tutuyoruz.... Şiddet gören kadınların, haberlerin veriliş şekli nedeniyle de tabiri caizseiçin polise veya adli makamlara başvuruda gecikebildiği de ifade ediliyor. Medyanın hayatını didik didik etmesinden dolayı mağdurlarda oluşan endişenin devurgulanıyor. Bu tespiti, haber sunumunda önceliyoruz.... Medyanın hemen her olayda bir eğitim kurumu gibi olması da bekleniyor. Takdir edilir ki haberciliğin doğası, piyasadaki rekabetin boyutu, okur-izleyici eğilimleri, medya işletmeciliğinin yüksek maliyetleri, medyaya dönük mükemmellik beklentisinin karşılanmasına her zaman izin vermeyebiliyor.Haberlerin aynı zamanda şiddeti önleyici toplumsal bilincin oluşmasına katkı verdiğini görüyor,bile toplumsal fayda üretebildiğini düşünüyoruz.