2020 yılı dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" dedi. ABD ile S-400 konusunda Ortak Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin teknik görüşmeler yapıldığını, yaptırımlar konusunda da teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacağını belirten Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:ABD'nin CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarının hafif ya da ağır olması önemli değil. Siyasi olarak yanlış bir karar, Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı. ABD, CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu. Türkiye, her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dedi, teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacak. S-400 konusunda ABD ile Ortak Çalışma Grubu kurulmadı, teknik görüşmeler var. 2021'de yeni yönetimle biz ilişkileri ileri götürmeye hazırız. Umarım yeni yönetim de bu anlayışta olur.Bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil, Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz'de diyalog çağrılarımız sonuç vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere değil, sadece Avrupa Birliği'ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi de dost da düşman da gördü. Ama bizim gerçekten arzumuz Doğu Akdeniz'in, bir barış ve istikrar bölgesi olması.Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa'nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle 2020 gergin geçti. Buna rağmen aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nden sağduyulu bir sonuç çıktı. Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan, 'Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog kurmamız gerekir' diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız.Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temaslar var ama dışişleri bakanlıkları düzeyinde de bu diyalog devam ediyor. Örneğin en son İİT Toplantısı'nda bazı konularda itirazlarını Mısır kaldırdı. NATO ile ilişkilerimizde biz bazı olumlu adımlar attık. Yani uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. İsrail ile ilişkilerde Filistin davası pahasına olan gelişmelere karşıyız. 2020'de Kudüs konusunda sesi en gür çıkan Türkiye oldu.Diplomasiden sonuç alınmayınca Can Azerbaycan sahaya indi, hakkını aldı. Azad edilen yerlerin imarı, Nahçıvan koridorunun açılması, göçmen kardeşlerimizin geri dönmesi, insan hakları alanında ortak çalışma dâhil bu süreçte Azerbaycan'a destek devam edecek. Rusya'yla Ortak Gözlem Merkezi de hayata geçiyor. Askerlerimiz Azerbaycan'a gitti. Süreç sağlıklı işlerse Ermenistan ile normalleşme olabilir. Laçin koridoru açılınca Nahçıvan koridoru da açıldı. Bu normalleşmeden en çok Ermenistan yararlı çıkacaktır.Maarif Vakfı ile 40 ülkede FETÖ iltisaklı kuruluşların faaliyetlerini durdurduk. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı, bir tanesi de kamulaştırıldı. ABD'de de FETÖ okullarına yönelik soruşturma devam ediyor. ABD de tehdidi görmeye başladı.