Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası, milli savunma alanını ve sektörün geleceğini değerlendirdi. Demir, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası, (CAATSA: Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) kapsamındaki son hamleye karşın Türk savunma sanayinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçten de güçlenerek çıkacağını söyledi. Gazetelerin Ankara temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapan Demir, yöneltilen soruları şöyle cevapladı:SSB'nin doğrudan satın aldığı pek bir şey yok. SSB olarak güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu bir projeyi olgunlaştırıyor, ihalesini yapıyor, ana yükleniciye veriyor, sonrasında takip ediyoruz. Doğrudan alımları ana yükleniciler yapıyor. Bu şirketler de yaptırım kapsamında değil. MSB ise envanterindeki ürünlerin bakım-onarımı için çeşitli alımlar yapıyor. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Bu karar, Türkiye'ye yaptırım demek değil. Karar SSB'yi, beni ve ekibimden 3 arkadaşımı kapsıyor. MSB ve savunma sektörümüz bu kapsama girmiyor.O yorumları gerçekçi bulmuyorum. Açıklanan yaptırım çerçevesinde olacak bir şey değil. Bunun ötesinde bir uygulama ve niyet varsa o başka bir şey. Uzunca bir süredir yavaşlatma ve engelleme uygulamaları zaten vardı. Geçmişte İHA kameraları ve akıllı bombalar istediğimizde vermediler veya ihracat izinlerini uzattılar. Ne oldu? Biz kendimiz yaptık.Gidildi ve her zaman gidilebilir. Ondan ziyade, verilmeyen o ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları ve yerlileştirmeye yöneldik.Alınamayan bir ürün varsa yerlileştirmeye devam edeceğiz. Yerlileşmenin başlangıçta maliyeti olacak ama ileriye baktığımızda onu da maliyet değil kazanç olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle savunma sanayiimiz bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır.Süreci herkes biliyor. Neden S-400 almak durumunda kaldığımızı defalarca anlattık. Aldıktan sonra orta yol bulmakla ilgili çok konuştuk. "Bunun NATO'ya ne zararı olur? Analiz yapalım, bize izah edin" dedik. Sonuçta bu sistem alındı ve MSB'ye verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi açık ve net. Biz, S-400'ün imzasını 2017 öncesinde attık, bu anlamda yaptırım kapsamına da girmemesi gerekiyor. Ancak sürecin imza sonrası adımlarının yaptırım gereken işlemler sınıfına gireceği iddiası ile bu karar alındı.CAATSA'da, en azından kendi içhukuklarını işlettikleri gibi bir mantığadayanan iddiaları var. F-35'te ise yaptıklarıkendi iç hukuklarına bile aykırı. Hukukiçalışmalarımız sürüyor. Türkiye program ortağıolarak üzerine düşeni her zaman yaptı. Anitibarıyla Türk şirketleri de parça üretimine devamediyor.Milli Muharip Uçak (MMU) rayında ilerliyor. 2023yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya nasıl biruçak olacağını göstereceğiz. Ardından bir dizi test vesonrasında uçuş olacak. Uçağın tasarımı konusundaBritish Aerospace'ten mühendislik desteği almak üzereanlaştık. Rolls Royce Türkiye'de kurduğu ortak işplatformu kanalıyla motor tasarlayıp üretmeyi teklif etti.Ancak bu teklifte fonlama, fikri mülkiyet ve üretimhaklarının detaylarında bazı anlaşmazlıklar oldu. Biz,yerli şirket olarak kurduğumuz TR Motor üzerindende tasarım çalışmalarını başlattık. Uçağın testprototipleri dünyada mevcut iki motor üzerindenyapılacak. Bunlar planlanan milli tasarım yerlimotora temel bazı özellikler açısından yakınmotorlar olduğu için seçildi.Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır.Uçaklarımızı modernize ediyoruz. MevcutİHA'larımızın yanında, ağır mühimmattaşıyan, havadan havaya füze atanİHA'larımız yakında geliyor. AyrıcaMİUS dediğimiz insansız jetmotorlu uçak projemiz olacak.Hürjet ve ileri modellerininde daha erken hizmetegirmesi mümkün.Yaptırımlar doğrudan başkanlığımızı hedef alıyor. F-16'ların kullanımda parçalarını zaten yüklenicilerimiz alıyor. Onlarda bir sorun yok. Ama meseleyi keyfiliğe götürüp, "Şu parçayı vermem, bu üründe ihraç izni verme sürecini uzatırım" vs derlerse o başka. O dediğiniz hasmane bir tutum olur. Bu karar onu öngörmüyor.Eximbank kararı da SSB'yi muhatap alıyor. SSB'nin, US Exim üzerinden yaptığı bir işlem yok zaten. Projelerimiz ve savunma sanayi şirketlerimiz açısından bir sıkıntı yok bu konuda.Yaptırım kararından sonra trafiğimiz daha da arttı. Ukrayna, Belarus ve Endonezya ile bakanlar seviyesinde önemli anlaşmalar imzaladık. Tunus'a İHA satışımız oldu. Almanya, Japonya ve Pakistan'dan heyetlerle görüştük. Savunma sanayii diplomasimiz hız kesmiyor.