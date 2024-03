Çocuk bu, soracak elbette Allah nerde? Bazen ona cevap yetiştirme talaşına gireriz. Gökte, cennette deriz. Aslında bu sorunun cevabının herkesin yüreğinde, vicdanında, daraldığı yerde, en güzel yerde, kalkacağı yerde, gözünün yaşardığı, yüzünün güldüğü kısacası hayata dair her yerde olduğunu, Mekân ve zamanla kayıtlı olmadan her yerde var olduğunu.Çocuk soruyor, Allah bize benzer mi? Bizi yarattığına göre bize benziyor değil mi? Baba bir an duraksıyor. Ne diyecek? Evet diyemez. Çünkü Yüce Allahsıfatı önünde duruyor. Hayırdese cevap yetecek mi?Çözüm yolunu buluyor. Bu ayakkabıyı kim yaptı. Ayakkabıcı. Peki ayakkabıcının gözü kulağı var mı? Evet. Ama yaptığı ayakkabının gözü yok, kulağı yok, burnu yok. Hiç ayakkabıcıya benzemiyor değil mi? Evet gerçekten benzemiyor.İşte bunun gibi evladım. Yaratan da yarattığına benzemez.Çocuk bu! Niçin Allah'ı göremiyorum diye sorar. Baba gülümser,Çocuk düşünceye dalınca baba yetiştirir ikinci cümlesini;Anne çocuğuna Yüce Yaratıcıyı sevdirecek.Çocuğuna şöyle der;Ayrıca onu anlatmak için milyarlarca sevdalı cümle varken, ateş, cehennem, yakma, azab gibi sözcükler ne fayda sağlayacak ki!Hz Resul (sav);Hz Peygamber (sav) ilk turfanda meyvegeldiğinde Medine'nin çocuklarını çağırıronlara yedirirmiş.Sonraları adı Ebu Mahzura olan bir çocuk Medine'de ezanla alay edermiş. Kendince komiklik yapmış olmak için. Ağzını burnunu yayarak çocuklar arasında da bir 'rol model' olmaya çabalarmış. Adı üzerinde, çocuk işte.Hz Peygamber (sav) bunu duyuyor.Çocuğu yanına çağırıyor. Çocuk kulağının çekileceği korkusuyla gelirken Hz Peygamber ona iltifat eder. Oturtur. Sohbet eder ve sonra şöyle buyurur;. Çocuk şaşkın. Kınanmayı beklerken ödüllendiriliyor. Ebu Mahzura'yı artık tutabilir misiniz. Elini kulağına koyar ve güzel bir ezan okur. Hz Peygamber (sav)derVe bu çocuk müezzin olur gerçekten de. Hatta Haremeyn de yıllarca bu aileden müezzin çıkarmış.Çocukları ürkütmeyin, korkutmayın. Aksine Allah'a yakınlaştırın. Sevdirin. Sevindirin. Allah'la ilgili hiçbir sorusuna kızmayın.Bırakın aklında, içinde nasıl tasarlıyorsa öyle tasarlasın. Çünkü çocuk dünyası en saf ve en temiz dünyadır. O aşama aşama sevilmesi gerekeni sevecektir. Keşke azgınlaşmış, yoldan çıkmış ve edep sınırını aşmış, kararmış yürek sahiplerini çocukluklarına götürebilecek bir gücümüz olsaydı. Çocuk yaşındaki o ufak sabi, yaşlanmış, uslanmaz kendini nasıl hırpalayacaktır inanın tahmin edemezsiniz.yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah... Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.abdest alır ve abdestini güzel alırsa, tırnaklarına varıncaya kadar vücudundan günahları dökülür"BİRBİRİNİZE buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinizearka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları,kardeş olun. Bir Müslümana, üçgünden fazla (din) kardeşi ile dargındurması helal olmaz. (Buhârî,Edeb, 57, 58)ORUCU su veya hurma ile açmak.GÜNAHLARI örten ve mağfireteden,dilediğinigünah işlemektenalı koyan.Müslüman hanımların tesettür/örtünmekurallarına riayet etmeleri farzdır. Ancak başıaçık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Almışolduğu abdestle namaz kılabilir.Zihinden okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmaklanamazın rüknü olan kıraat yerine getirilmişolmaz. Asıl olan kendisi duyacak kadar ancak başkasınırahatsız etmeyecek seviyede okumaktır.Yüce Allah'ın ahret mahkemesinde, eşleri ayıran kişiler yargılanırve elbette günahkârdırlar. Onlara beddua yerine, kendinizedua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar.Zulmedenleri Allah'a havale edip aradan çekiliniz.