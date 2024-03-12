Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor.Kur'an-ı Kerim, "Gösteriş (gaflet veya önemsemeden) için namaz kılanların vay haline"diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır gönderimde bulunuyorsa hiç kılmayanların hâli ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu.Ama onun cevabı da geliyor: "Ancak amel defterleri sağdan verilenler, onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 'Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?' Suçlular derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.' Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.Böyle iken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır."Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken; seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder.Hz Peygamber de İslam'ın beş şartını belirlediğihadisinde namazı sayar (Buhari İman 1.2;Müslim, İman 19, 22; Tirmizi İman 3; Nesai İman 13).Kur'an-ı Kerim bazı vakitlere işaret ederek namazı önemsememizi hatırlatır: "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun."Hz. Peygamber (SAV), Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, "Önce onları Allah'a kulluğa, sonra da 5 vakit namaza davet et" buyuruyor. (Buhari, Zekât, 41; Nesai, Zekat, 1).Neticede namaz yüce Yaradan'a sığınmaktır.O'nunla dertleşmek, O'nunla konuşmaktır.Ona teslim olmaktır. Onun içinde "Namaz, dinin temel direği" sayılmıştır.Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabb'inizle. Namaza söz verin. Ama Hz. Peygamber (SAV) gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek, yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek.Tıpkı Hz. Hasan gibi. Abdeste başladığında kıpkırmızı olurmuş yüzü ve titrermiş. Sorduklarında,dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Rabb'im bizleri de içimiz itibarıyla onlara benzetsin.Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar:Aslında bu mazeret şeytanın bir oyunudur. Namazdan alıkoymak için kötü bir örnektir. Eğer kişi namaz kılmasına rağmen dürüst olamıyorsa bu onun namazının makbul olmadığını gösteriyor. Sen neden onu örnek alıyorsun ki? Sen Hz. Peygamber'in (SAV), Hz. Ebubekir'in, Hz. Ali'nin namazını örnek al. Falanca kişi su içiyor ama sahtekârdır diyerek su içmekten vazgeçtiğin oluyor mu hiç?Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkârca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah'ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkârlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim! Ayak tökezlemelerime ve yüzüstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulamam için kendimi sana teslim ediyorum."(Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)"Hurma bulabilen hurmayla orucunu açsın, hurma bulamayan da suyla iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 21; İbn Mâce, Sıyam: 25)"Kim tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır."Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan.Mukabele, karşılıklı Kur'an'ı takip etmek demektir.İyi bilen biri Kur'an'ı okur, diğerleri de takip eder. Hz.Peygamber her yıl ramazanda bir kez inen ayetleri, Cebrail'eokur; Cebrail de takip ederdi. Mukabele ramazan ayınıngüzel bir geleneğidir.Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin deokunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takipetmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabıalırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.Müslüman kalmak ya da İslam'a girmekiçin kelime-i şehadete inanmak yeterli olacaktır.İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek,kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.