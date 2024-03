Ramazan geldi. Hoş geldi. Sefa getirdi. Huzurla geldi. Sadaka ile geldi. Sahur ile geldi. İftar ile geldi. Oruç ile geldi. Teravih ile geldi. Sadaka i fıtır ile geldi. Salat u selam ile geldi. Kur'an ile geldi. Fatiha suresi ile geldi. Secde ve rükû ile geldi.Şimdi zaman tevbe zamanı. Allah'a sığınma zamanı. Günahlardan kaçınma zamanı. Gönül iyileştirme zamanı. Küsleri barıştırma, gönlü kırık olanları şad etme zamanı. Hamd ve şükür ile iman ve sağlığa dua zamanı.Yetim başını okşa. Yetim malı yeme. Şer düşünme. Fitne yapma. Nankörlük etme. Kalp kırma. Küfretme. Hased etme.Yalan söyleme. İftira etme. Haram kazanma. Haram harcama.Başkasının namusuna, iffetine, sağlığına, malına, huzuruna tasallut etme. Bunu yaparsan bir gün adli ilahi seni hesap etmediğin yerden muheseka eder. Eden bulur neticede.Rüşvete iltimas etme. Başkasının işine, makamına, hayatına zarar verme. Veren el ol. Zira veren el, alan elden daha hayırlıdır. Daha üstün değil ama daha hayırlıdırRamazan gelince Hz Peygamber (sav) sahabesini topladı, şöyle buyurdu;"Sübhanallah! Daha neyi bekliyorsunuz? Sizi ne bekliyor biliyor musunuz?" Hz Ömer telaşlandı ve "Ey Allah'ın elçisi, Vahiy mi indi?Yoksa düşman mı geliyor?" Efendimiz; "düşman gelmedi lakin Ramazan geldi. Allah bir gecede bu kıble ehlinin tümünün günahlarını affedecek!" Orada bulunanlardan birisi " vay vay "dercesine başını salladı. Efendimiz o kişiye dönerek ; "sanki göğsün dediğimizin zor olduğunu sana fısıldadı." Adam hayır vallahi ey Allah'ın resulü, ama şunu düşündüm.Münafıklar var, onları düşündüm Allah o şer olan kişileri, münafıkları damı affedecek?Efendimiz (sav) şöyle buyurdu; "İnanıyor görünüp inanmayan münafık kâfirdir. Kâfire ise Ramazan'da bir af yoktur.Her ne kadar zayıf bir senedlede bize ulaşsa, bize bu uyarı ve müjde kayda değerdir.Efendimiz minbere çıktı. Üç defa âmin dedi. Sahabe şaşırdılar. O, şöyle açıkladı;Cebrail bana geldi ve üç dua etti, bende âmin dedim. Bu üç şey şudur.Ramazana yetişip de kendini affettirmeyene yazıklar olsun.Yanında anılmana rağmen sana salat getirmeyene yazıklar olsun.Baba ve annesinin yaşlı dönemine ulaşıp da onlara yardım ederek cennete giremeyene yazıklar olsun, dedi. Bende âmin dedim.Siyonist zihniyet Gazze'de otuz bin üzerinde mümini katletti.Çocuklar şehit oldu. Anneler, babalar yaşı kemale eren insanlar hayatını kaybetti. Şimdilerde timsah gözyaşları ile günah çıkarmaya çabalayanlar var. Bu gözyaşları bile sırıtıyor.Zira söz İslam olunca İslam dışındakiler bir tek millet olarak birleşiyorlar. Küfür tek millettir sözü boşuna söylenmedi.Laf olsun diye söylenmedi. Keşke zıddı olsa sa. Biz de desek ki; 'batıda merhametli el, zalim eli büktü'. Keşke bunu diyebilseydik, keşke yanılsaydık.Şimdi Ramazan. Orada uçaklardan atılan yiyeceklerle evlatlarını açlığa karşı doyurmaya çabalıyorlar. Bu yiyecekler bile bazen ölüm sebebi olabiliyor insanların üzerine inince. Yardımları bile minnet ve cefa dolu.İslam âlemi bizi utandırıyor. Doğru konuşalım. Dobra dobra konuşalım. Ümmeti Muhammed böyle olmamalıydı. Daha etkili daha insiyatif alıcı olmalıydı. Elbette gün gelecek devran dönecek. Ama daha kaç masum şehit olacak, bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varki; Allah (cc) bütün bunların hesabını bize soracak.Bakalım Ramazan ayında yardım kapıları açılacak mı? Açılsa da imkânımızla, gücümüzle koşuşturalım.'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslâm'dır. Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım.Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim.Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür.Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zatının yüceliğini anmak için seni tespih eder, sana hamd ederim.Ya Rabbi Beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru.(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bakara-185)RABBİNİZbuyuruyor ki; Her iyiliğe on katından başlayarak yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Oruç ise böyle bir değerlendirmeye tabi olmayıp onun mükâfatı bana ait olup onu ben mükâfatlandıracağım. Oruç ateşe karşı koruyucu bir kalkandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Bilgisiz biri siz oruçlu iken size sataşırsa ben oruçluyum desin başka cevap vermesin." (Buhârî, Savm: 2; Müslim, Sıyam: 30)Sabah namazının iki rekât sünneti dünyadan ve içindekilerden hayırlıdır.Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmetindedir.Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir.Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır.Peygamberimiz 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucunaAllah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarlaberaber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevifaydasını engeller.Hz. Hz. Peygamber regl günlerindekadınların oruç tutmayacaklarınıifade buyurmuştur.Bu, kadınlar için bir rahatlıktır.Daha sonra tutmadıkları günlerikaza ederler.Namaz ve oruç ayrı iki farzdırlar. Elbette kiMüslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutmasıgerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veyakılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkınasahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir.Tümünü yapamayana, tümünü terketmek de doğru değildir.Her ikisi ayrı iki ibadettir.