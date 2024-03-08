Lord John Davenport, İngiliz kökenli Davenport ailesindendir. 28 Nisan 1789 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. 1877 yılında ise vefat etti. İngiliz ilim adamıdır. Son derece etkili, tanınmış bir yazar ve bilim adamı olmasına rağmen Batılı merkezler tarafından unutturulmaya çalışılmıştır. Ziravein devam ettirdikleri İslam düşmanlığını ilk kez yazılı eserlerle yıkmıştır.Bağnaz olan bazı oryantalistlerin aksineinsaflı ve adil bir çalışmayla hem Kur'an'ı hem de Hz. Muhammed'i(SAV) doğru şekilde yansıtmış ve Batı'daki çirkin silahsız haçlıdüşüncesini mahkûm etmiştir.unisimli kitabı Hıristiyan âlemindeve Hıristiyan düşünürleri arasında ciddi bir yankı uyandırdı.Bu eserin Batı'da ciddi yankı uyandıracağını bilen bazı Batılı din adamları, kitabın nüshalarını toplayıp yaktılar. Basımına engel oldular. Yıllarca bu kitap unutturulmaya çalışıldı.bu eserinde İslam'a ve Hz. Resulullah'a yapılan bütün mesnetsiz eleştirilere tek tek cevap vermiş ve İslam ahlakının Batı'daki çürümüş gelenekleri yerle yeksan ettiğini aktarmıştır.Davenport, Hz. Muhammed (SAV) dışında hiçbir peygamberin hayatının sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmadığını söyler. "Hiçbir insanın hayatı -tarihi şahsiyet olarak- Muhammed (SAV) gibi kayıt ve zapt altına alınmamıştır" der.Davenport der ki: "Muhammed (SAV) Peygamber her türlü hırstan arınmış, zafer kazandığında dahi şahsi yatırımcılık yapmamıştır. Sadeliğini hiç bırakmadı. O 'Ben sizin gibi bir beşerim' cümlesini hiç terk etmedi."Muhammed (SAV) Arabistan'da ve sonra yeryüzünde Allah'ı yüceltti. Allah'ın birliğine çağırdı. "Yeni bir din getirdim" demedi. Aslında O, diğer peygamberlerin de mirasını yüklendi. "Komşuyu, Allah'ı sev" dedi. Hangi peygamber bunu demedi?O sadece ahlakı öğretmedi. Allah'a tapınmayı da öğretti. Ve bunu tam uyguladı.O, krallık peşinde koşmadı. Korkular, endişeler O'nu yolundan çevirmedi. Tolerans öğreti. Merhameti sevdirmeye çabaladı.Muhammed (SAV) "Hak geldi, batıl zail oldu" ayetini okuyarak Kâbe'deki 360 putu darmadağın etti. Mekke'de tahtını kurmadı. Kâbe'nin yanına görkemli bir bina yapmadı.Fetihten sonra baba ve dede evini terk ederek Medine'deki sade evine geri döndü.Hz. Muhammed savaştı. Fakat O'nun savaşları yok etme savaşları değildi. Diğerleri gibi yok etmeye girişmedi.Davenport devam ediyor: O kadınların, kızların ve çocukların kanını korudu. Dokunulmaz kıldı.Kur'an'da bütün vicdanın kabul ettiği adalet ve merhamet ilkelerine aykırı hiçbir emir bulamazsınız.Davenport, Hz. Peygamber'i çok evlilik nedeniyle eleştirenleri tarihi kayıtlar ve bu işint arihi süreciyle cevaplar. Şöyle der: "Hz. İbrahim döneminde de bu gelenek vard.ı Eski Yunan'da da çok evlilik uygun kabul edilirdi. Oripidis ve Eflautn çok evliliği savundular. Bu gelenek Theodosius ve Arcadius döneminde yaygındı. Zamanın piskoposları bunu yasaklamadılar." Davenport çok evlilerle ilgili bir listede sunar: Kostantinos, Frank Kralları, Frederick Barbaros, Fransa Kralı Philip, Gunteram, Karibert, Siçbert ve daha yüzlerce ismi sıralar. Hz. Peygamber'in çok evliliği bir emir olarak telakki etmediğini ifade eder. Eleştiri yapanların ilkeli davranmadığını özellikle belirtir. Diğer peygamberlerden de örnekler verir.Lord John Davenport, Batılı bağnazların ilkesiz davranışlarından dolayı mahcuptur. Onların adil davranmadıklarını biliyor. Batı'nın kılıçsız haçlı seferlerinin hiçbir ahlaki perspektif belirlemediğini de biliyor. Onun için; ilim, insaf ve vicdan gereği bağnaz Batılı düşünürler adına Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den özür diler.Davenport'un "El-izz es-sacide", yani "Secde eden onur" veya "Secde eden onurlu adam" ismiyle bir eserinden bahsedilmesi diğer kitaplarına atıf da olabilir.Davenport, Kur'an ve Hz. Peygambere yönelik bütün iftiralara kalıcı ve bilimsel cevaplar vermiştir. Dilerim Kur'an ve Hz. Peygamber'e kayıtsız kalan ülkemizdeki bazı ilim adamlarına örnek olur bu.