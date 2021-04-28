Allah Resulü (SAV), "İman ile haset bir kulun içinde yerleşmez" (İbn-i Hibban, Beyhaki) buyurarak hasedin mümine yakışmadığını ifade etmiştir.Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır.Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer bitirir" (Ebu Davud, İbn-i Mace).Allahu Teala, Felak Suresi'nin 5. ayetinde "…Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden âlemlerin Rabb'ine sığınırım, de" buyurarak haset duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir.Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve keder taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle haset ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez. Böylelikle haset eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz. Haset sahibi hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar hem de ahirette büyük bir kayba uğrar.Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:"Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin.Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.Bir Müslüman'a, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz" (Müslim).Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan haset hastalığından kurtulmak için, Allah'ın insanlara verdiği rızka, O'nun taksimine razı olmak ve diğer Müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir. Elbette ki, ihtiyaç sahibi müminlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar. Böylece zenginfakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur.İmam Beğani, Nisa Suresi'nin 69. ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der: Hz. Sevban (RA) Peygamber'imize çok bağlı bir sahabiydi. O'nun işleriyle meşgul olurdu. Peygamber'imizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hz. Peygamber'e geldi. Ama rengi sapsarı olmuştu. Hasta bir görüntüsü, yüzünde hüzün esintileri vardı. Hz. Peygamber (SAV), Sevban'a sordu: "Neyin var Sevban, hasta gibisin. Yüzün solmuş." Hz. Sevban şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi, hasta değilim. Beni sarsan bir acı da yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum. Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Düşledim. Cennete girsem bile seni orda göremem. Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın. Makamın yücelerde olacak. Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır."İmam Beğani'nin ve Vahidi'nin aktardıkları bu olay üzerine Nisa Suresi'nin 69. ayeti iner:"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır."Allah'ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve her şeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım! Bana bir vaatte bulun ki, kıyamet günü senin vaadine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen vaadine muhalefet etmezsin."Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa-144)El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden."Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) 'Lailahe illallah' demeyi telkin edin." (Müslim)Müslüman bir insan vefat ettiğinde biz onun için şu cümlelerikullanırız: "Allah'ım bu kardeşimize rahmet eyle, günahlarını affeyle,onu Peygamber'imize komşu eyle, ahirette sevdikleriyle beraberhaşreyle. Geride kalanlara sabır ve güç ver." Bunun dışındaki sözlerinölüye faydası yoktur. Ölüyü hayırla yâd etmek, affedilmesini yüceAllah'tan istemek esas olandır. Zaten vefat etmiş kişi konuşabilseydibizden bu tür temenni ve dualar isterdi.Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakıncayoktur. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızdabesmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz.Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızısöyleyebilirsiniz. Eğer o duaları da biliyorsanızsöylemenizde dinen bir sakınca yoktur.Müslüman kişi eşini tabii ki kıskanır. Namuslu insan eşini kıskanır.Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Ama bu kıskançlıkbir hastalığa dönüşmemelidir. Anormal bir tehdide dönüşmemeli,bir şüpheye dönüşmemelidir. Bir insan kötü bir şey yapmak istersebaşına 10 tane polis de koysan yine yapar. Engelleyemezsiniz.Yanlış yapanın yanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirinegüvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.