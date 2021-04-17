Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor.Kur'an-ı Kerim, "Gösteriş için (gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline" (Maun, 5-6) diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır göndermede bulunuyorsa hiç kılmayanların hali ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu. Ama onun cevabı da geliyor: "Ancak amel defterleri sağdan verilenler, onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 'Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?' Suçlular derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.' Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.Böyle iken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır." (Müddessir 39-55 )Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken, seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder (Bakara 2-3).Hz Peygamber de İslam'ın beş şartını belirlediği "İslam beş şey üzerine yükselmiştir" hadisinde namazı sayar. (Buhari İman 1.2, Müslim İman 19.22, Tirmizi İman 3, Nesai İman 13).Kuran-ı Kerim bazı vakitlere işaret ederek namazı önemsememizi hatırlatır? "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun" (Bakara 238).Hz. Peygamber (SAV), Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, "Önce onları Allah'a kulluğa ve sonra da beş vakit namaza davet et" buyuruyor (Buhari Zekat 41, Nesai Zekat 1).Neticede namaz yüce Yaradan'a sığınmaktır .O'nunla dertleşmek, O'nunla konuşmaktır. O'na teslim olmaktır. Bu yüzden "Namaz dinin temel direği" sayılmıştır.Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabb'inizle. Namaza söz verin. Ama Hz. Peygamber (SAV) gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek, yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Tıpkı Hz. Hasan gibi. Abdeste başladığında kıpkırmızı olurmuş yüzü ve titrermiş. Sorduklarında, "Biraz sonra huzuruna çıkacağım Rabb'imin heyecanı beni kuşattı" dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Bizleri de Rabb'im içimiz itibarıyla onlara benzetsin.Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar: "Ben namaz kılacağım ama falanca kişi namaz kılmasına rağmen şöyle şöyle sahtekârlık yapıyor, ben ondan dolayı namaz kılmıyorum."Aslında bu mazeret şeytanın bir oyunudur. Namazdan alıkoymak için kötü bir örnektir. Eğer kişi namaz kılmasına rağmen dürüst olamıyorsa, bu onun namazının makbul olmadığını gösteriyor. Sen neden onu örnek alıyorsun ki? Sen Hz. Peygamber'in (SAV), Hz. Ebubekir'in, Hz. Ali'nin namazını örnek al. Falanca kişi su içiyor ama sahtekârdır diyerek su içmekten vazgeçtiğin oluyor mu hiç?Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum, zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkârca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah'ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkârlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim! Ayak tökezlemelerime ve yüz üstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulaman için kendimi sana teslim ediyorum."KİM tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.""(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın, hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 21, İbn Mâce, Sıyam: 25)Cuma günleri gusül abdesti almak (şartlar müsait değilse hiç olmazsa saçı yıkamak), güzel koku sürünmek, sadaka vermek, beyaz giyinmek, tırnak kesmek. (Orta, serçe, baş, yüzük, işaret parmağı sırası takip edilerek kesildiğinde görme bozukluklarının azalacağını Peygamber Efendimiz (SAV) bizzat söylemiştir.)Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan.Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecekkabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleriyaratmış ve kişilere peygamber göndererek hangi işinkötü, hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratmaişi Allah'a, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah, sizinarzu ettiğinizi yaratmaktadır.Yüce Allah'ın bize verdiği güzellikleri daha cazip hale getirmekiçin taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibiestetik müdahaleler caizdir, hatta teşvik edilmiştir. Ama YüceAllah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, birnevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışıdeğiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten,eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden vücuttaki şekilbozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.Müslüman kalmak ya daİslam'a girmek için kelime-işehadet getirmek yeterli olacaktır.İbadetleri ihmal etmek veyagünah işlemek, kişiyi dindençıkarmaz ama günahkâr yapar.