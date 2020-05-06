Abdurrahman b. Sahr ismini belki duymadınız. Bu isim Ebu Hureyre'nin esas ismidir. Ama Allah'ın Peygamberi ona bu ismi yerine kedinin babası anlamındaki Ebu Hureyre adını vermiştir. Artık ismi unutulmuş ve künyesi öne çıkmıştır. Ebu Hureyre'nin bir küçük kedisi varmış ve onu cübbesinin altında taşırmış. Bunu görünce Hz. Peygamber ona kediciğin babası adını verdi.Hz. Peygamberin hayatında hayvanlara ilişkin müdahaleleri o kadar anlamlı olmuştur ki her birinden yüzlerce ders çıkarmak mümkün olabilmektedir. Sevr'de gizlenen Hz. Peygamberin mağarasının önünde örümcek ağ örer, güvercin yuva yapar ve yumurta bırakır.Ağaçlar filiz verir ve bir anda Hz. Peygamberin etrafı hayvan ve ağaçlardan oluşmuş bir çemberle korunur. Bu Asr-ı Saadet hatırası bile hayvanlara bakış açımızı değiştirmek için yeterli bir vesile değil mi?Kasva peygamberimizin devesinin adı.Sevilen bu hayvan diğer develere karşı merhameti tetikleyen bir binek misyonu katmıştır. O nedenle de Efendimizin vefatından sonra Kasva bir saygı objesi olmuş, hiçbir halife ona binmemiştir. Hz. Salih'in mucizevi devesi az mı önemli? Medine'de ağır yük taşıtılan develere karşı Hz.Peygamberin gösterdiği tepki az mı önemli?Bir gün Peygamberimiz mescidin direğine bağlanmış adeta terk edilmiş ve sıcak altında sırtı yanan susuz bir deveyi gördüğünde ona gölge oluşturmuş, su içirmiş, su ile serinletmiş ve hatta sahibi gelinceye kadar devenin yanından ayrılmamıştır.On bin kişilik ordusuyla Mekke'ye girerken yolun ortasında uzanmış ve yavrularına süt veren dişi köpeğin yanında uzun süre oturmuş ve sonra köpeği ve yavrularını korumak için ordusunun yolunu değiştirmiştir. Bu manzara tek başına dünyanın hayvansever tüm kurumlarının manifestosu olacak kadar çarpıcı bir örnektir. Acaba Hz. Nebi (sav)'nin bu duruşundan gayrimüslim diğer hayvansever kurumların haberi var mıdır? Yoksa bu vebal hayvansever dernekler kadar bizim de değil mi?Susamış bir köpeğe su verene karşı sahabe bunun sevabı var mı diye soruyor Hz. Resulullah'a... Resulullah (sav)'ın cevabı nettir: "Her canlı ve nefes alana karşı yapılan sevabın karşılığı vardır." Evet, merhamet edilmeden merhamet olunmaz. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.Allah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dinî ve dünyevî işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelimei şehâdet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celâl, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım; rahmetin, izzetin ve kibriyân hakkı için Hz.Mu-hammed'e (sav), O'nun âl ve ashabına salât ve selâm eyle! Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevlâmızsın, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîz olan Allah'ın yardımıyladır."RABBİMİZ!Bizi ve bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.""Kim mümin kardeşi için gıyabındadua ederse onunla görevlimelek; Amin, aynısı senin içindeolsun der."İBNİAbbas'ın (ra) rivayet ettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Kardeşinle münakaşa etme, aşırı bir şekilde şakalaşma, yerine getiremeyeceğin vaadde bulunma."Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdestide almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıcaabdest alması gerekmez. Hz. Peygamber (sav)'in gusül abdestinebaşlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusüldensonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır."Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülükyapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağınıgösteriyor. Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır. Ama YüceAllah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterden silinmişolacaktır. Netice itibariyle, Allah sizi affetmişse günahlarınız örtülecektir.Bazı âlimlere göre, affedilen her amel defterde görülecektir.Vergi ile zekât farklı şeylerdir.Zekât verginin, vergi de zekâtınyerine geçmez. Zekât, malın kırktabirinden fakire ayrılan hisseyedenir. Vergi ise apayrı bir görevdir.