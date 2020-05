Salat ve selam, esenlik ve dua demektir. "Ya Rabbi, Muhammed'in (sav) makamını, şanını, şerefini ve yanındaki itibarını yücelt" demektir. Dikkat ederseniz "Muhammed" adından sonra "SAV" diye bir rumuz yazarız. "Sallallahu aleyhi vesellem (O'na sonsuz salat (dua) ve selam (övgü) olsun)" demektir bu. Âlimlerin bir kısmı, O'nun adı her anıldığında bunu söylemeyi dini bir gereklilik (vücub) sayarlar.Salat ve selamın binlerce türü vardır. Ama halkımız arasında en çok kullanılan ve yaygın olanı şudur: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed (Allahım! Efendimiz ve Peygamberimiz olan Muhammed'e ve O'nun akrabalarına (ehli beyt ve dostlarına) salat ve selam getiririm.)"Peki, Peygamberimize salat ve selamın faydaları var mıdır? Tabii ki vardır. Hem de yüzlerce. Hatta bu konuda özel eserler kaleme alınmıştır. Biz bu faydalardan birkaçını belirtelim:Salat ve selam getirene melekler de dua ederler.Günahların affına vesile olur. Peygamberimiz (sav), "Bana salat ve selam getiriniz. Zira bu yolla günahlarınız bağışlanır" buyuruyor.Sevap yazılmasına sebep olur.Kişinin manevi derecesini yükseltir.Yapılan selamlar kıyamet günü Peygamberimiz'e takdim edilir.Peygamberimizin ahiretteki şefaatine sebep olur.Kıyamet günü mahşerin korkularından kişiyi güvende kılar ve cenneti kolaylaştırır.İçinde salat ve selam getirilen meclisler-sohbetler, manevi yönden süslenir.Kıyamet günü sahibi için ışık ve nur olur.Sohbetlerde işlenmiş küçük günahların affına vesile olur.Kişinin münafıklardan sayılmasına engel olur.Kişiyi ateşten korumaya çalışır.Kişiyi şehitlerin makamına yaklaştırır.Zor yaşantıdan ve fakirliğin sıkıntılarından kurtarır. Rızkı bollaştırıp bereketlendirir.Peygamberimizin manevi makamında o kişinin adı anılır. Peygamberimiz de o kişiye karşılık verir. Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Yüce Allah'ın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden salat ve selam getirenleri bana iletirler." (Nesai, 3/43; Ahmed, 1/387; İbn Hibban, 3/195)Duanın önünde salat ve selam getirilir sonra dua yapılırsa, bu işlem duanın kabulüne sebep olur.Salat ve selam, fakir Müslüman için sadaka vermek yerine geçer. Kişiyi cömertlerden saydırır.Salat ve selam, namazın zekatı sayılır. Yani namazdaki ufak hataların temizlenmesine vesile olur.Kişiyi yalnızlıktan kurtarır.Ahirette terazi kurulduğunda sevap kefesini ağırlaştırır.Kişinin ölmeden önce manevi müjdeleri almasına sebep olur.Peygamber sevgisinin kökleşmesine sebep olur. Ahiretteki susuzluktan kişiyi kurtarır.Sekerat (koma) halindeki kişinin rahat nefes vermesine vesile olur."Kimbir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.""Birkişinin din kardeşini üç günden fazla küs bırakması, helâl değildir. Bir halde küslük ki, iki mü`min birbirine kavuştukları zaman birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü öte tarafa çevirir. Hâlbuki iki mü'minin hayırlısı, önce selâm vermeğe başlayandır."Mescide giderken atılan adımların çokluğu"Kim cemaatle namaz kılmak için mescide giderse, giderken gelirken attığı her adımdan birisi ile bir günah silinir, birisi ile de ona bir sevap yazılır."Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.Evet, duyduğunuz bir ayetin mealidir. İsra Suresi'nin 44. Ayeti'nde, "Hiçbir şey yok ki, Allah'a hamd ile tespih etmesin, lakin siz onların tespihini anlamazsınız" buyuruluyor. Bilindiği gibi eşyanın zerrelerinde içten hareket vardır. Molekül, atom ve elektron gibi birbirinin içindeki varlıklar, canlı bir yaratıktaki gibi hareket halindedir. Her şey o muhteşem zata işaret eder. Mevlana, "Cansızdan, can alemine girin de alemin parçalarının ahengini duyun, o vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsınız" der.Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.