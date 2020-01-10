Ünlü Alman İslam Bilimci Prof. Dr. Annemarie Schimmel 7 Nisan 1922'de Almanya Erfurt'da doğdu. 1941'de Berlin Üniversitesi'nde İslami araştırmalar alanında doktora yaptı.Marburg Üniversitesi ve Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi dersi verdi. Bonn ve Harvard üniversitelerinde de çalıştı. 100'den fazla yayın yaptı. Arapça, Urduca, Türkçe, Sindçe gibi bir çok dili biliyordu.üzerinde yoğunlaştı. Almanya'da Müslümanlar Merkez Konsey üyeliği yaptı. 81 yaşında vefat etti.Onunisimli eseri Peygamberi tanıtmaya yönelik müthiş bir eser sayılır. Bu eser Hz. Peygamber (s.a.v.)'i, aşkı muhabbet, etkinliği, yüceliği itibarıyla en güzel yansıtan eserlerden biridir.Prof. Dr. Annemarie 2003 yılında vefat etti. Almanya'nın Bonn kentinde gömüldü. Mezar taşında(Die MenschenSchlafen wenn siesterben erwachen sie) hadisi yazılıdır. Busözün sened kritiği başka bir yazının konusuelbette. Elbette ki mezar taşındaki buhadis Prof. Dr. Annemarie'nin tasavvuf,İslam, Hz. Peygamber (s.a.v.) atmosferinene denli aşık olduğunu gösteren en güzelörnektir.Annemarie "Hz. Muhammed" adlı eserinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in nübüvvetine işaret ederken batıdaki ters algılara da açık cevaplar vermekten kaçınmaz.Kuran-ı Kerim'in en büyük mucize olduğunu söyler. Miracı bütün boyutlarıyla İslam şair ve tasavvufçularından örnekler sunarak anlatır.Miraç ve diğer mucizeleri kadim -geleneksel- Kuran ve Sünnet bağlamında ele alır. Müthiş bir Mevlana ve Hz.Peygamber aşığıdır.Kim bilir nice İslam'ını açıklayamayan ve bakışını bağnazlık ve hazımsızlıktan kaçıran gizli Müslüman vardır.Prof. Dr. Annemarie, sofi ve şairlerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'i öven sözlerini yansıtırken sanki inancını onların yoluyla aktarıyordu.Bunu net olarak belirtmese de. Ancak onun yazdığı 'Hz. Muhammed' adlı eserini okuyanlar oradaki satırlardan onun samimi bir iman ve İslam sevgisiyle dolu olduğunu görürler.Oryantalizmin bağnaz kalıplarına uymayan bir akademisyendi Annemarie.Mevlana'yı rüyada gördüğünü söyler bir dostuna. Yüce Allah'ta fani olma yolunda bir rubaide Mevlana'dan mülhem şu cümleyi temennüm eder.Vahdeti vücuttan uzak,Allah'ta fani olma arayışında olduaslında tasavvuf edebini alanlar.Mevlana'yı anlatanlar içinde onu en dürüst ve istismardan uzak formda sunanların başında gelir Annemarie.Prof. Annemarie'nin en önemli eserlerinden biri olan 'Hz. Muhammed' adlı eserini O. Aytolu terceme etti. Bu eserde Annemarie Hz. Peygamber (s.a.v.)'e aşkını ilan eder adeta.Annemarie eserinin başında Haydarabad Dekkan Eyaleti Hindu Başbakanı Mihrace Kişhari Prosed'in şu cümlesini koyar;"Ancak Allah bilir ne olduğumu İnançlı da inançsız da olabilirim Benliğimi sadık bir hizmetkar gibi Medine'nin ulu hakanına vermek isterim."Alman profesör bir Hintlinin Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şefaatine olan hasretini ve ölümü hiçlediğini şöyle dile getirir:Ölüm saatim geldiği zaman Gülümsemek isterim.Hayata veda ederken Muhammed olsun son sözüm. (sh: 75) Annemarie batılıların Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan anlamsız düşmanlığından utanır. Zira ona göre Hz. Peygamber (s.a.v.)'i tanıyan ona sevdalanır adeta.Batının peygambere karşı gösterdiği anlayışsız tavır beni hep rahatsız etti der.Annemarie "Hz. Muhammed (s.a.v.) Adem ile başlayan uzun peygamberler zincirinin son halkasıdır" der.Annemarie batılıların Hz. Peygamber (s.a.v.)'e saldırılarına Müslümanların koyduğu tavrı çok iyi anlıyor. Onun sitemi başkalarının kutsalını yok sayan iki yüzlü siyasetedir. Özellikle akademisyenlerin bağnazlığınadır. Şöyle der:Kanadalı İslam araştırmacısı Wilfred Smith'in sözünü yansıtır;"Müslümanlar Tanrı'nın sorgulanmasını -ateizmin söylemlerinden ötürü- tolere edebilirler. Ancak toplumun en liberal kanadında bile Muhammed'e yapılan bir saldırıya ateşli bir karşılık vardır." (sh: 14) Alman Prof. DR. Annemarie, 1978'de Pakistan Dawn gazetesinde yayınlanan deklarasyondaki şu cümlelere dikkat çeker: "Hz. Muhammed (s.a.v.)'in statüsü Allah'tan hemen sonra gelir. Bu tartışılamaz.Zira Allah peygamberine, ona bizzat kendi verdiği şöhretini bilir. Şeyh Sadi'nin dediği gibi; Kısacası Allah'tan sonra sensin en yüce olan." (s:15)Annemarie eserinde Efendimiz (s.a.v.)'in mucizelerini, günahsızlığını, Muhammed-i nuru, göklere yükselişini en güzel örnek oluşunu heyecanlı lirik bir dille anlatır. Ona göre İslam şairleri Hz. Peygamber (s.a.v.)'i överken İsa'nın Hristiyanlar tarafından tanrılaştırılması hatasına düşmemişlerdir. (sh: 190) Bazen Yunus'u konuşturur:Giderdim ağlaya ağlaya. Ve Medine'de Muhammed'i görmek isterdim ağlaya ağlaya (sh: 194) Afganlı Şair (vefat: 1131) Senai'nin şu dizelerine yer verir:Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hayır diyenherkesi eleştirir: "O'na hayır (la) diyen laolur. Ters döner. O'na evet (neam) diyenherkes nimete (naime) boğulur."O şairlerin büyüklerindenSindi'nin şu sözünüyansıtır: Allah bana kıyametgünü soracak. Sen kiminaşığısın. Ben cevap vereceğim;Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in.(sh:214) 1700'lerde Şahmian şöyle haykırmıştı:"İmdat Medine'nin sultanı, imdat."Bu satırların Almanya'da doğmuş ve orada vefat etmiş bir dinler tarihi profesörü hanıma ait olduğuna inanabiliyor musunuz? Evet, inanın. Bir yanda Müslüman olduğunu iddia edip Peygamberi tanımayan binlerce insan diğer yandan da ilahiyat akademisyeni olduğunu bildiğimiz yüzlerce bilim (!) adamı! Bütün bunlar bu muhteşem hanımın ufkundan ne kadar uzaktalar biliyor musunuz? Almanya'da doğmuş, akademik çalışmalar yapmış ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ummanından derinlere açılmış, Mevlana'ya doğru yönelmiş bir gönül insanı.İslam tasavvufçularının ruh halini anlamış ve yaşamış. Sonra vefat ederken yüzbinlerce Müslümandan daha temiz bir eser bırakmış. Mezar taşına bir hadisi nakşettirmiş.Diğer yandan da Hz. Peygamber (s.a.v.) düşmanlığı yapan, peygamberi itibarsızlaştırmaya çalışan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in mucizelerini inkar etmek için kuyruğa girmiş yığınla İslam araştırmacısı?Kararı siz verin;Hz. Peygamber aşığıProf. Dr. Annemarie Schimmel'i hasret veibretle hatırlıyoruz.