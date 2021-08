MEVLÜT TEZEL

Meçhul cinayetleri aydınlatarak, kayıpları bularak yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen TV programı unvanını elinde bulunduran Müge Anlı ve ekranın başarılı arabulucusu Esra Erol, 30 Ağustos'ta izleyicileriyle buluşacak.ATV, yine en çok izlenen TV kanalı unvanıyla yeni yayın dönemine giriyor. Kanal yöneticilerinin sabah, akşam, prime-time demeden günün her saatini aynı derecede önemseyerek yayın yapmaları önemli. ATV gündüz kuşağında ekrana topladığı izleyiciyi, ana haber bültenine ve prime-time'a kadar taşıdığı için lider kanal.Rakipleri de bu taktiği biliyor, gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol'a rakip olacak isimleri sürekli deniyor, büyük yatırım yapıyorlar ama taklitler aslını yaşatır!Anlı ve Erol gündüz kuşağında öyle bir hegemonya kurdular ki, reytinglerde Prime Time'daki birçok yapımı geride bırakıyorlar.Anlı ve Erol'la ilgili hep reyting başarısından bahsediyoruz ve bu iki başarılı sunucunun yaptıkları yardım organizasyonlarını unutuyoruz. Örneğin Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla ikisi yerleşik, üçü sabit, 40'ı mobil olmak üzere toplam 43 aşevi oluşturuldu. 'Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi', Elazığ, İzmir, Marmaris, Milas ve Osmaniye orman yangınları başta olmak üzere birçok afette afetzedelere yardım ulaştırdı.Anlı ayrıca programlarında birçok kez yardım çağrısında bulunarak önemli miktarlarda para yardımının afetzedelere ulaştırılmasını sağladı. Anlı sadece kayıp insanları değil, 'Pati Buldular' projesiyle 600 kayıp hayvan dostumuzu bulup yuvalarına teslim etti.Anlı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da destek verdiği okuma yazma seferberliğiyle 1 milyon 155 bin kişiye ulaşıldı.Anlı ve hayırsever izleyicilerin desteğiyle birçok yerde okullar açıldı, derslikler yenilendi. Engelli çocukların eğitim aldığı 71 özel eğitim sınıfı da yenilendi.Esra Erol ise programında başlattığı tablet kampanyasıyla 3 bin 200 çocuğa tablet ulaştırdı. Kızılay ile başlattığı 'Kolide Ne Var' kampanyası ile 2 bin 600 okula, 90 bin öğrenciye giyim, erzak, temizlik malzemesi gönderdi.Elazığ depreminde, Kızılay iş birliğiyle 1.5 milyon lira toplandı ayrıca afetzedelere 20 bin adet kışlık kıyafet gönderdi. Erol'un destek verdiği kampanya ile 'Umut Evi' gibi danışmanlık hizmeti veren merkezler açıldı, 10 binden fazla kadına hukuki ve psikolojik destek verildi.Esenler Belediyesi ve Erol'un yürüttüğü fidan projesinde 10 bin fidanın dikildiği bir koru oluşturuldu. Erol, 110 çiftin tüp bebek tedavisine destek sağlayarak çocuk sahibi olmalarına aracı oldu. 77 kişinin sıfırdan ev kurmasına yardımcı oldu vs. Anlı ve Erol'un destek verdiği daha başka birçok kampanya var. Böylece izleyici ile Anlı ve Erol arasında sımsıkı bir bağ oluştu.Bu ikilinin reytinglerde geçilememesinin bir nedeni izleyicide oluşturdukları aidiyet duygusudur.'Beşiktaş kurada çekebileceği en kolay gruba düştü' diyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip olmaz.Sporting Lizbon'u hafife almayın, şu an Portekiz'in en iyi takımı, bir yenilgiyle şampiyon oldu ve kadro değeri 223 milyon Euro. B. Dortmund hiç kolay rakip olmadı zaten. Almanya'nın en güçlü ikinci takımı. Kadro değeri 557 milyon Euro. Ve Eric Haaland'ın karşısında Necip olacak!Kadro değeri 344 milyon Euro olan Ajax ise bir futbol ekolü. Geçen sezon 34 maçta 102 gol atıp 23 gol yedi!Beşiktaş ise şampiyon kadroyu korudu ama Aboubakar'ın yeri doldurulamadı. Kadro değeri 99 milyon Euro ama Sergen Yalçın'ın olduğu yerde umut her zaman vardır!Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için emniyete çağrıldı.Sosyal medyada "Milli Piyango çekilişlerin ekmeğini kimseye yedirmez" tarzı yorumlar yapıldı.Halbuki Milli Piyango'dan izin alınarak çekiliş yapılmasının nedeni dolandırıcılığı önlemek.Sosyal medyada birçok kişi çekilişlerle kazandıkları takipçiyi paraya dönüştürüyor! Ortada dolaylı yoldan da olsa bir kazanç varsa bu işin vergisi ve denetimi olmalı.HJK Helsinki kolay rakipti ama kadroda eksiklere ve bir türlü gerçekleşmeyen transferlere rağmen 2-5'lik galibiyetle Fenerbahçe güven tazeledi.Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etmesi için yapılan baskıya yenilmedi. Hiç hesapta olmayan Vitor Pereira'ya güvendi ve haklı çıktı.Vitor altı-yedi '10 numara'nın yer aldığı, iyi kanat bekleri olmayan bir kadroya 3-4-3 oynatarak zor olanı deniyor. Eksiklere rağmen kadroda sihirbazlık yapıp sistemini oturtmaya çalışıyor.Yıllar sonra Fenerbahçe'nin keyif veren bir oyun sistemi var artık. Erol Bulut, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu olsaydı, Muhammed, Arda, Fatih gibi gençleri oynatmaya korkarlardı! Vitor transfer piyasasını da iyi biliyor, saçma transferler yapmaz.Fenerbahçe'nin bu seneki en büyük transferi Vitor Pereira'dır.Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı ama Türk halkı bu önemli organizasyonu televizyondan izleyemedi!Töreni EXXEN abonesi olmayanlar UEFA'nın İngilizce internet yayınından takip edebildi.TFF neden araya girmedi? Onlarca TV kanalından biri neden yayın hakkını almadı? Başka bir ülkede yapılsa, reytingi maliyeti karşılamıyor der geçerdik. Yahu pandemiye rağmen, futbol yıldızlarını, en üst düzey yöneticilerini İstanbul'da ağırladık! İstanbul'da! Bu dev organizasyonu Türk halkının TV'den izleyememesi skandaldır!Hikaye ne kadar yanlışsa etkisi o kadar fazladır." (J. Edgar)