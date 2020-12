MEVLÜT TEZEL

Yeni Şafak gazetesinde Ayşe Mine Alioğlu, CHP'deki taciz skandallarıyla ilgili kadın derneklerinden görüş almak istemiş ama aradığı 13 sivil toplum kuruluşu (STK) yorum yapmamış.

■ Ayşe Mine'nin e-posta ile ulaştığı Uçan Süpürge Vakfı "Bu konuyu ve gündemi aktif bir şekilde takip etmekteyiz. Tepkimizi uzun bir açıklama yerine sosyal medya paylaşımı ile göstermeyi tercih ettik..." diye bir açıklama yapmış.

Ancak vakfın sosyal medya paylaşımları incelendiğinde tek bir tepkinin yer almadığı görülmüş.

■ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonları Başkanı Canan Güllü ise Yeni Şafak'a sıradan, klişe bir açıklama yapmış. Zaten Güllü'nün CHP'deki skandallara net, kararlı bir şekilde tepki verdiğini de görmedik!

■ Yeni Şafak muhabiri en önemli kadın derneklerinden biri olan Mor Çatı Sığınma Vakfı'nı aramış ve "Bizi ilgilendiren bir konu değil" cevabını almış. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise "Çok yoğunum. Biz her konuda açıklama yapıyoruz zaten" demiş ama yapılan araştırmalarda, Ataselim ve platformunun CHP'deki tacizlerle ilgili hiç açıklama yapmadığı ortaya çıkmış.

■ Kasım ayında 'Kadına şiddet', 'İstanbul Sözleşmesi', 'Kadına ekonomik şiddet' gibi birçok konuda açıklama yapan Kadın Dayanışma Vakfı da konuyla ilgili soruları "Biz bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmıyoruz. Konuşmayacağız" şeklinde cevaplamış.

■ Eşik Platformu, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı KEDV, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Mavi Kalem Derneği tek tek telefonla aranmış. Adı geçen dernekler e-mail atılmasını istemişler ama emaillere dönmemişler bile.



ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

■ GÜNAYDIN eki olarak, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz skandallarına muhalif kesimden ünlüler karıştığında kadın derneklerinin nasıl üç maymunu oynadıklarını iyi biliyoruz. STK'ların bu ikiyüzlü tavrını birçok kez haber yaptık, yazılarımızda işledik.

Yeni Şafak'tan Ayşe Mine Alioğlu'nu 'CHP'deki tacizlere laf yok!' başlıklı haberinden dolayı kutluyorum. Çünkü inatla haber takibi yapıp, e-mail ve telefonla tek tek arayıp bazı ünlü kadın derneklerinin maskesini düşürdü! Sosyal medyada yerli 'me too' hareketi bile başlarken kadın derneklerinin skandalların merkezinde CHP olduğu için susmaları nasıl bir ikiyüzlülüktür? Kadın haklarını savunmanın ideolojisi mi olur? Muhalif bir sanatçı, spiker, siyasi parti yöneticisi dayak, taciz, tecavüz suçlarına karışınca kadın dernekleri neden susuyor?

Taciz, tecavüz suçu işleyenler dini bir derneğe ya da CHP, HDP gibi siyasi partiye üye olsalar da hesap sorulmalı, tepki gösterilmeli. Kadın dernekleri "Bizi ilgilendiren bir konu değil" nasıl der?

En küçük olayda hükümeti protesto etmek için meydanları dolduran kadın derneklerinin, CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları için ortalığı yıkmaları, gösteriler yapmaları gerekmiyor mu?

Bu ne yaman çelişkidir?





BU KAFAYLA Z KUŞAĞI KAZANILMAZ!



Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" açıklaması için ne desek boş. Bu skandal açıklama, başta devletin üst makamları olmak üzere toplumun birçok kesiminden gerekli tepkiyi gördü zaten.

★



Benim asıl dikkatimi çeken Prof. Dr. Sofuoğlu'nun o skandal sözlerinden öncesinde Z Kuşağı'nı eleştiriyor olmasıydı. Hiçbir kuşağa benzemeyen Z Kuşağı'nı anlamak ve kazanmak son dönemin popüler tartışma konusu.

★



Sofuoğlu'nun kafasıyla Z Kuşağı'nı anlamaya bile fırsatınız olmadan kaybedersiniz!



ABARTIYOR MUYUZ?



Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik, bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Buna benzer birçok vaka yaşandı.

Yoksa sokak köpeklerine karşı pozitif ayrımcılığı abartıyor muyuz?

Hayvanseverlerin kaygısını da anlıyorum daha önce katledilen köpekler hala hafızalarda! Ama bir orta yol bulunmalı.

Hiçbir gelişmiş ülkede köpekler bizdeki gibi sokaklarda başıboş dolaşmıyor!



HANİ MARJİNAL BİZDİK?



Ankara'da Önder Ç. nikâhlı eşi Seher Ç. ve sevgilisi Gül Y. K. ile aynı evde yaşamaya başlamış.

Ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Önder. Ç., sırayı şaşırıp eşiyle iki geceyi üst üste geçirince kıskançlık krizine giren sevgilisi tarafından öldürülmüş.



Kadınlar bu durumu nasıl kabullenmiş, adam bu durumu nasıl idare etmiş ve o nasıl bir kıskançlıkmış öyle?

Ortada bir cinayet var ama olay Cem Yılmaz'ın "Hani marjinal bizdik" söylemine de benziyor!



ERKEN DEĞİL Mİ?



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID- 19'un kaynağının hangi hayvan olduğunun belirlenmesi için önümüzdeki ay Çin'e bir uzman ekibi göndereceğini açıkladı.

Erken değil mi, biraz daha bekleseydiniz! Donald Trump, DSÖ için 'İşe yaramayan bir örgüt' derken haklıymış.

Hatta DSÖ'nünn salgının yayılmasında ihmalleri de oldu.

Aradan bir sene geçmiş, şimdi mi ekip yollanır?