Hafta sonundan beri New York'ta önemli toplantılara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini dün Washington'da başarılı bir şekilde noktaladı.

Beyaz Saray'ın konukevi Blair House'ta ağırlanan Erdoğan, akşam saatlerinde de Trump'la buluştu.

6 yıl aradan sonra yeniden Erdoğan'la bir araya gelen Trump, kapıdaki samimi karşılama töreninden içeride, gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısına kadar çok iyi bir ev sahipliği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı birkaç kez ifade eden Başkan Trump, Türkiye'nin denge politikasını da "Herkes ona güveniyor" diye özenle vurguladı.

Türk ordusunun ulaştığı güçten ve Erdoğan'ın Suriye'de sonuç alan politikasından övgüyle bahsetti.

Tel Aviv'den Moskova'ya, İngiltere'den Atina'ya pek çok başkentte pürdikkat takip edilen Erdoğan-Trump zirvesinin kısa vadedeki sonuçlarını izleyip göreceğiz.

Ama bir kez daha görmüş olduk ki Beyaz Saray'da, ABD'nin başında Trump'ın olması, Joe Biden, Kamala Harris ya da Obama ekibinden herhangi birisinin olmasından yeğdir.

Çünkü Trump'ın Doğu'ya, Müslümanlara, Türkiye'ye karşı Demokratlar gibi kategorik bir tavrı yok. Ülkesinin çıkarlarını gözeten bir lider olarak bazı politikaları, söylemleri bize uymasa da Erdoğan'la "Pentagon diplomasisinin" dışında sıkı bir iletişim kurabilmiş olması, iki ülke ilişkilerinde önemli bir avantaj.

Daha Erdoğan'ın Trump'la görüşme takvimi ilan edilir edilmez, hem dışarıda hem de içeride başlayan ve tarihi zirve öncesi yoğunlaşan sabotaj girişimlerinin, medya propagandasının sebebi de tam olarak eşitler arasındaki bu diyalog zemini.

***





TRUMP MEKİK DOKUYOR

Politico'nun haberine göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil Müslüman liderlere İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdi.

Trump, Erdoğan'la görüşmesinin ardından 29'unda da Netanyahu'yla bir araya gelecek.

Bakalım Netanyahu'ya nereye kadar direnebilecek? İsrail dün 8. en büyük VPN şirketini de MOSSAD envanterine kazandırdıklarını açıkladı bile.

***





BERHAN ŞİMŞEK DAHA NE YAPSIN?

CHP'den ihracı talep edilen Berhan Şimşek'in, "Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları onu yalnız bırakmayalım diye cezaevine girdi. İmamoğlu'nun arkadaşları ise itirafçı oldu, dışarı çıkabilelim diye" şeklindeki sözleri tartışılıyor.

Şimşek bu durumu, "Kurulan ilişkiler ihanet, inkâr ve çıkar üzerine kurulursa bu işler böyle olur" diyerek izah ediyor.

Özgür Özel cephesi Şimşek'e kızgın. Özgür Özel dün katıldığı bir yayında "Şimşek'e yıllardır CHP'de tahammül etiklerini" söyledi.

Öncelikle Erdoğan'ın şiir okuduğu için içeri girdiği, İmamoğlu'nun ise yolsuzluk suçlamasıyla hapiste olduğu göz ardı edilmemeli.

Kaldı ki Şimşek, cezaevinde ziyaret ettiği İmamoğlu'na, "Suçsuzsan seni cezaevinde genel başkan seçelim" teklifinde bile bulunmuş bir CHP'li.

İmamoğlu'ndan, "Özgür Bey'in başkanlığını tartışmayalım" cevabını aldıktan sonra ne yapması beklenirdi?

***





İYİ GÜNLER MUHARREM BEY

Muharrem İnce, "Bu iktidar sürdükçe, bu çürümüş saray düzeni devam ettikçe; bilin ki bugünler daha iyi günlerimiz" demiş.

Baktım, İnce'nin, kendisine Baykalvari bir kaset operasyonu çeken CHP'ye döndükten sonra ağız değiştirdiğini söyleyenler var.

Haksızlık ediyorlar Muharrem Bey'e.

Öyle ya, çok değil 2 yıl önce CHP'ye, "Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız" diyen İnce değil miydi?

Dolayısıyla AK Parti iktidarı için "Bunlar iyi günlerimiz" demesinde bir çelişki yok.

Adam gayet tutarlı!